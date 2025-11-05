停砍年金所得替代率行不行？ 銓敘部長：水庫會更早沒了

立法院司法及法制委員會今排審停砍公教年金修正草案。銓敘部長施能傑表示，政府做年改，政府撥補，而已經退休的人、未來退休的人所得減少一點，分攤不足額提撥，如果現在停止調降，會讓水庫更早沒了，後面那筆幾十年的錢是很可怕的數字。

至於是否可以靠基金投資績效保障基金經營，施能傑表示，據精算報告，退撫基金的平均投報率，公務人員要平均9.17%，才可能50年不會破產，而教育人員要10點多%，過去30年公務人員基金僅平均5%多投報率，現在又停止調降公教退休人員所得替代率，給的錢愈來愈少，就更少基金可以投資。

立法院司委會排審停砍退休公教年金相關修正草案。針對停砍公教年金，國民黨、民眾黨已有共識。司委會召委翁曉玲說，這兩天一定會將「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案送出委員會。

施能傑指出，要談勞保撥補對應的是公保，公保部分，政府撥補5100多億，還有700多億會完成撥補，政府把公保的負債一肩扛起。至於政府對勞退，挹注款2590億，因為薪資缺口，還有512億撥進去，未來政府會繼續扮演這樣的角色，即使這樣撥補，公教退撫基金民國134年會用罄。從基金永續經營的角度，過去年改很有效果，應該持續，同時維持退休人員大概有5萬元以上的基本所得。

考試院秘書長劉建忻說，大家都很關心對退休人員所得是否隨著物價飛漲而降低購買力或生活品質，現有每四年檢討或是每滿5%檢討，過去總共修正兩次，第一次是民國111年調了2％，當時物價漲幅不到2%，約1.9%；從111年到112年底，物價上漲5%多，那次調整了4%。過去兩次調整大致上有反映物價漲幅。

劉建忻表示，所得替代率調降希望可以走完，這是基金、財務考量。精算報告不管怎麼看，都有用罄年限，不管用罄年限落在哪一年，表示基金沒有永續而會用完，知道20年後水庫的水會用完，要討論的應該是如何引進新的活水，而不是提前用更多。大家會覺得政府撥補處理就好，但20年後退撫基金，公務人員的部分，收支短差會超過1千億，因為人口結構改變。政府不會只背著公教人員，勞工也是政府責任，政府的責任會變得非常大，政府現在財政不錯可以處理現在的狀況，但請眼光放遠一點。

人事總處人事長蘇俊榮質疑退休公教的年金與在職人員加薪綁定。他表示，現職工作人員所領的薪水，增加的幅度會比退職人員少，對現職公務人員來講是個非常嚴重的打擊。另有問題是，很多人會提早退。

蘇俊榮表示，每年提撥率太低，雖然如民眾黨立委張啓楷所說，投報率有7%，可是提撥率太低導致水庫進水量太少，流出去的多，長期下來一定愈來愈少，除非提撥率拉上來，但對現職人員又是很大的負擔，要考慮到20年、50年後政府的各大基金缺口。初估軍公教等三類人員，潛藏負債大概3兆，如果再往後拉的話，現在領的錢是未來的年輕世代負擔，有世代公平問題。