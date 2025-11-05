民進黨指背離年改立場應道歉 黃國昌：不看細節貼標籤抹黑已失效

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者林伯東／攝影
立法院司法及法制委員會今天排審年金改革法案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民進黨不願意理性討論公共政策，只會用貼標籤的方式欺騙社會大眾，民眾黨團早就清楚表達「年金改革不走回頭路」，如此不看細節就抹黑的惡行，實在不應該再藉由媒體為虎作倀。

立法院司法及法制委員會連兩天排審「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，民進黨發言人戴瑋姍昨天指出，黃國昌過去批評改革不夠徹底，如今卻公開反對調降替代率，立場轉變之快令人錯愕，完全背離當年立場，昨是今非前後矛盾，「今天的黃國昌，應該對過去堅持改革的黃國昌道歉。」

針對戴瑋姍的說法，黃國昌上午受訪時說，民進黨不願意理性討論公共政策，只會一天到晚抹黑貼標籤，這種手法已經完全失效，如同民眾黨推動國內移轉投票，這項修法完全是在促進公民權，民進黨卻不斷抹紅有助中共介選、弱化台灣人投票權，「完全不看法案內容，持續散播假訊息造謠，這就是他們討論公共政策的態度。」

黃國昌指出，有關年金改革議題，民眾黨團早已清楚表達立場，也就是年金改革不會走回頭路，按照民進黨立委當初的提案，公教年金過去6年加速調降，「每年從1％到1.5%，現在已經調降9%」，況且本來每4年就要檢討一次，民進黨完全沒有仔細看法條內容。

黃國昌說明，年金改革已經超過8年，是時候停下腳步檢討，是否還要繼續砍下去，包括公務人員的投入意願、教學現場的負面衝擊，再加上近年物價不斷攀升，對於退休公教族群的確造成生活負擔。

黃國昌批評，民進黨想要用貼標籤的方式欺騙社會，看準多數民眾沒有太多時間細看內容，這種不看條文細節就貼標籤、抹紅抹黑的惡行，實在不應該藉由媒體為虎作倀，幫助他們再繼續散播下去。

此外，國民黨主席鄭麗文走馬上任，媒體詢問是否有建立溝通管道。黃國昌表示，對於國民黨立委及從政同仁，民眾黨一直都有暢通的溝通管道。

