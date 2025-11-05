影／年改要繼續或停止？民進黨公布民調 多數民意要繼續

針對立法院司法及法制委員會審查「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，立委翁曉玲要併案審查停砍年金一案，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、民進黨政策會執行長吳思瑤，今天於黨團記者室舉行「年改不走回頭路 公布年改民調」記者會，批評提案的在野黨立委不仔細研究公務人員退撫基金精算評估報告書，大體討論內容空洞並充滿意識形態，公布民進黨所做的民調指出「年改要繼續或停止」這議題，有55％民眾認為要繼續，28.1％認為該停止，16.5無意見。

吳思瑤表示民調已顯示出多數民意對於藍白所提出的反年改主張有所疑慮，若執意推動，更將造成三大不公三個不公，包括重退休、輕現職；重公教、輕勞工、老農、國保；基金缺口全民承擔等。