【專家之眼】年改是長跑非短衝 停砍年金不代表反改革

在年金議題上，社會情緒往往比數字更具爆發力。近期立法院討論停砍公教所得替代率，部分反對者立刻將議題貼上「反年改」標籤，彷彿只要支持停砍，就等於倒退回改革前的制度，事實並非如此。這次修法討論的焦點是停止每年持續下降的替代率，而非恢復舊制或逆轉改革成果。倘若社會用錯誤的標籤製造對立，只會讓制度失去調整空間，也讓世代互相誤解。

「在真理未明之前，慎防激情成為裁判」，這句話提醒我們，政策辯論需要冷靜。台灣社會必須先釐清一件事，停止連續下修公教退休金，不代表反對改革，而是反對制度走向極端。

這幾年，公教人員的所得替代率已下調約三成，許多退休者也承受了溯及既往的影響。有人點出，退休二十多年的長者在八十多歲仍被連續調降退休給付，累積下來近四成的減幅，這種狀況是否符合社會對長者穩定生活的期待，值得深思。改革固然必要，但若造成極端個案，制度是否需要微調，這不是退步，而是成熟。

更重要的是公平的理解方式，有人指控公教所得穩定、退休金優渥，但比較退休金不能只看「領多少」，還要看「一生繳多少」與「職涯總所得」。公教每月提撥比例與負擔額遠高於勞工，約為勞工的五至六倍，最終領到的給付只是約兩倍多。反觀勞工，在職時薪資普遍較高，自提率低，負擔比例不同，自然不能僅以退休金金額去做片面對比。這並非誰比誰弱勢，而是制度設計的差異，應該用總體生涯財務來看，而非情緒化比較。

停止替代率繼續下滑，是針對制度平衡做出的技術判斷，而不是全面回頭。立法院中，有提案要求所得替代率停止調降，並在通膨累積達一定幅度時檢討調整，並未提出回復18%優存或重建過去制度，這點必須向社會說明清楚。

反對方憂心財政壓力，主張停降會讓基金更快破產。此擔憂值得正視，但必須基於事實討論。公教基金財務壓力相對可控，不僅負擔比例低於社會保險體系，政府也有法律責任保障支付。另外社會保險的缺口更大，政府近年撥補勞保逾五千億元，這顯示真正需要結構改革的或許不是已大幅調整的公教制度，而是勞保的長期財務。

討論應聚焦財政永續與制度公平，而不是挑動情緒。將停砍污名化，不利社會整合，也模糊真正改革優先序。支持改革的人，也應看到這次聲音中存在的合理訴求，公教願意承擔改革成本，但不應無止盡被消耗，制度也不應犧牲特定群體換取表面和諧。

把年金改革看成代間鬥爭是危險的，年輕世代真正需要的，是政府全面檢視年金制度，確保公平、穩健，而非把舊制度的痛苦繼續複製給下一代。正如有人指出，年輕勞工的負擔最重，真正的制度焦點應該落在強化勞保、提升薪資、拓展稅基與創造長期財政能力。

若社會把「停砍」當成敵人，就會忽略更重要的改革課題。停止下修是為避免制度過度偏向一端，讓改革留有調整空間，使社會能共同前進，而非互相消耗。

年金改革是長跑，不是短衝。今天的討論若能擺脫情緒、聚焦理性，未來世代便會從中受益。真正的公平，不是讓一群人痛到不能呼吸，而是讓每一代都能承擔、也能得到應有保障。

台灣不需要勝負式的年金政治，而是共榮式社會契約。政府的目的在於所有人都能共享安全與尊嚴，在年金議題上，我們不能讓激情遮蔽正義，不能讓標籤取代判斷，更不能讓社會因誤解而撕裂。停止對立，才是改革能走得更遠的方式。