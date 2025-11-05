民進黨民調／55％民眾認為公教年改要繼續 莫走回頭路

停砍公教年改相關議案今天在立法院司法及法制委員會排案審查，民進黨政策會執行長吳思瑤今天公布民進黨所做民調指出，關於「年改要繼續或停止」有55％民眾認為要繼續，28.1％認為該停止，16.5無意見。

另一提民調問，「有人認為物價上漲，應該停砍公教所得替代率」結果顯示， 40％不同意、50.7％不同意、9.3％無意見。吳思瑤指出，民調已顯示出多數民意對於藍白所提出的反年改主張有所疑慮，若執意推動，更將造成三大不公三個不公，包括重退休、輕現職；重公教、輕勞工、老農、國保；基金缺口全民承擔等。

該民調是由民進黨中央黨部民調中心執行，日期為10月27到29日，完成數為1079，抽樣誤差為在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，加權方式包括年齡、性別、戶籍。