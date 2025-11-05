快訊

翁曉玲：蔡英文的年改是錯誤的 修法希望今明順利出委

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會今排審停砍公教年金修正草案，司委會召委翁曉玲受訪直言，蔡英文政府當年實施錯誤的年改，不能允許錯誤年改繼續下去，要及時踩煞車。她也表示，這兩天一定會將「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案送出委員會。

立法院司委會排審停砍退休公教年金相關修正草案。針對停砍公教年金，國民黨、民眾黨已有共識。翁曉玲受訪強調，公教人員年金改革是一定要推動的，國民黨已看到蔡英文政府當時實施的年改是錯誤的，不允許讓這樣錯誤的年改繼續走下去，要及時踩煞車。

翁曉玲表示，希望在今明兩天的法案逐條審查會議都能夠順利的進行，並順利出委員會，希望民進黨立委們體諒基層公教人員，基層現在真的很辛苦，且錯誤的年改對大環境造成很大的不利影響。

對於藍白黨團達成共識停砍，但國民黨團主張2024年停砍，民眾黨團主張今年開始停砍，翁曉玲說，這部分要等到之後的政黨協商，再來進行更細緻的討論。今日目標是希望能把所有的相關法案、法條討論完畢，送出委員會，後續的細節和政策方向可以到時再來細談。

翁曉玲強調，在這個法案上，民眾黨基本上跟國民黨立場上、政策上一致，目前只有小部分的地方不同，所以這部分相信最後兩黨應該是可以談出大家都能接受的決定。

針對民進黨批這是走回頭路，翁曉玲回應，之前的年改才是走回頭路，它就是錯誤的年改，既然是錯誤的，還要放任這樣子的年改繼續下去嗎？現在是要針對錯誤的年改，讓它及時停止，不要讓後面的影響再繼續的擴大。

至於民眾黨團擬提出修正動議，希望未來當消費物價指數（CPI）累計成長達5%時應檢討與調整，以反映通膨壓力。翁曉玲說，這是非常好的方向，大家都可討論，重點是退休金制度應該考慮通貨膨脹問題，隨著物價指數調整，包括老人年金、農民年金、國民年金等，所以並不是公教人員的特殊權利，希望政府都能照顧到各行各業勞工，公教人員可以一視同仁。

