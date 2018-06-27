美智庫：北韓核設施仍持續作業

2018-06-27 20:15 中央社 首爾27日綜合外電報導



儘管北韓在新加坡峰會宣告，致力於朝鮮半島非核化，但美國監視北韓動態的智庫「北緯38度」今天表示，北韓正對核研究設施進行快速改善工作。

北韓領導人金正恩本月稍早在新加坡與美國總統川普舉行劃時代高峰會時，承諾要朝非核化目標「努力邁進」。

但這項峰會並未闡明非核化定義，也未提出北韓拆除核子武器的具體時間表。

川普宣稱，這個過程很快就會開始，上週他表示，「北韓將全面非核化，這已經開始進行」。

不過，「北緯38度」（38 North）表示，最近衛星照片顯示，北韓寧邊核設施不但還在繼續作業，而且正進行基礎設施工程。

「北緯38度」指出：「6月21日的商業衛星照片顯示，寧邊原子能研究中心（Yongbyon NuclearScientific Research Center）的…基礎設施改善工程正持續快速進行。」

「北緯38度」注意到，北韓鈾濃縮廠和研究中心若干新設施仍「繼續作業」，包括一個工程辦公室和通往核反應爐建築物的車道。

但「北緯38度」也表示，研究中心內持續作業「不應視為與北韓的非核化承諾有關」。

「北緯38度」指出，核設施官員可能會「照常作業，直到平壤方面下達明確命令」。