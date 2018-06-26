兩韓鐵路會談 7月起實地調查北韓鐵路

2018-06-26 22:13 中央社 首爾26日專電



南北韓鐵路合作小組會談今天在板門店舉行，雙方在會後的聯合新聞稿中表示，決定合組聯合調查研究團，從7月24日起實地調查京義線鐵路北韓段（開城至新義州）。

南韓聯合新聞通訊社報導，雙方隨後將對東海線北韓段（金剛山至圖們江）展開聯合調查，並於7月中旬對京義線鐵路南北韓銜接段（南韓京畿道汶山至北韓開城）、東海線鐵路南北韓銜接段（南韓江原道高城郡豬津至北韓金剛山）進行聯合考察。

報導說，南北韓將基於調查結果，積極就火車站周邊施工、開設通信信號等採取必要的後續措施。

報導說，為實現高水準的東西海岸鐵路的南北韓對接和北韓鐵路升級改造，雙方決定就鐵路現代化設計、施工方法等制定具體對策，並根據對策早日舉行動工儀式。

雙方在聯合新聞稿中強調，南北韓對接東西海岸鐵路對均衡發展民族經濟和實現共同繁榮具有重要意義，在落實此次會議成果的過程中若出現問題，將透過板門店聯絡管道以交換文件的方式繼續協商。

南韓政府表示，將切實履行雙方達成的協議，盡全力推動南北韓關係發展。

為了落實南北韓元首4月27日簽署的「板門店宣言」中有關對接鐵路和公路及現代化項目，南北韓代表團今天討論如何進行實質性措施。這是南北韓時隔10年多首度開會討論交通路線事務。

雙方各派3名代表出席會議，南韓首席代表為國土交通部第二次官（相當於常務次長）金正烈，北韓首席代表為北韓鐵道省副相（副部長）金潤革。