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美國務卿蓬佩奧：不為北韓棄核設時間表

2018-06-26 10:18中央社 華盛頓25日綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧表示，他將不會為北韓非核化談判設時間表。蓬佩奧此番言論明顯與高階國防官員牴觸，這名官員昨天表示，華府將很快向北韓提出一份含「具體要求」的時間表。

美國有線電視新聞網（CNN）昨天透過電話採訪蓬佩奧（Mike Pompeo），並於今天報導相關內容。

蓬佩奧說，他樂見北韓在非核化上持續取得進展，美國政府將定期評估平壤當局對放棄核子計畫的認真程度。

蓬佩奧告訴CNN：「我不打算為此設定時間表，不管是兩個月或6個月，我們致力於短期內取得進展，看看我們能否落實兩位領導人的目標。」

北韓核子計畫已使美國感到威脅，蓬佩奧銜命主導遊說北韓棄核的談判，他說他將「不斷地重新評估」相關進展是否足讓會談持續。

CNN引述蓬佩奧表示：「我們希望能於過程中持續取得進展。」

路透社報導，美國一名高階國防官員昨天在國防部長馬提斯（Jim Mattis）出訪亞洲前夕，對記者簡報時表示，華府將很快向北韓提出一份含「具體要求」的時間表。

美國總統川普與北韓領導人金正恩12日在新加坡舉行歷史性峰會，蓬佩奧隔日告訴媒體，華府盼在川普第一個任期尾聲，即2020年底前，看到北韓「大幅裁減」核武。

美國國務卿蓬佩奧。法新社
美國國務卿蓬佩奧。法新社
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