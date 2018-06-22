親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易交鋒
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

世足／重啟歐國盃最強陣型 法國優雅穩健過首關考驗

下完外交指導棋 習近平準備教導金正恩經改

2018-06-22 01:59中央社 北京21日綜合外電報導

中國國家主席習近平曾指導北韓領導人金正恩如何進行外交豪賭，如今似乎又準備替小老弟上另外一課：如何改革國家控制下的經濟，同時維持大權獨攬。

法新社報導，中國當年推動經改，從落後共產國家躍升為全球主要貿易強權；北京長久以來一直督促平壤採取類似措施。

擁有核武的北韓默默推行經改已有一段時日，但官方依然大力宣傳共產體制的優點，譴責資本主義的邪惡。

隨著最近數月中國和北韓關係逐漸回春，金正恩也從頑強、冷漠的麻煩製造者，搖身一變成為習近平的勤奮弟子。

金正恩的轉變，出現在中國決定支持聯合國制裁措施、停止從北韓進口煤、鐵礦砂和海產之後。先前北京透過長年祕密外交，試圖說服北韓停止核子和飛彈測試，但未成功。

中國決定遵照聯合國制裁決議，不久金正恩就改變態度。他3月首度以國家領導人身分訪問北韓唯一的重要盟邦─中國，不久後又兩度造訪中國。金正恩訪中期間，參觀當地多處科學和技術中心。

現年34歲的金正恩似乎非常熱衷學習。中國國營媒體的報導中，充斥大量金正恩和習近平會談時認真詳盡做筆記的畫面。

中國國營通訊社新華社指出，金正恩和習近平最近一次會面是在19日，習近平對來訪的金正恩表示：「我們高興地看到，朝鮮做出了將工作重心轉向經濟建設的重大決定。」

翌日，習近平表示：「中國準備（和平壤）分享經驗。」

金正恩北韓習近平

相關新聞

文在寅在俄國會演講 朝鮮半島和平需俄支持

2018-06-21 22:31

文在寅：南北韓俄先從鐵路燃氣電力合作

2018-06-21 17:44

北韓官媒披露 金正恩與習近平「一對一」密談

2018-06-21 14:17

北韓媒體報導金正恩訪中會晤習近平消息

2018-06-21 14:02

川普稱金正恩承諾拆飛彈設施 美官員點出位置

2018-06-21 11:01

北韓官媒：金正恩、習近平討論加強技術戰略合作

2018-06-21 08:04

新聞眼／習近平打溫情牌 防金正恩成美棋子

2018-06-21 00:09

金正恩向大陸農改取經 稱「朝、中像一家人」

2018-06-21 00:08

熱門文章

美眾議員提案 呼籲美台建交

2018-06-21 07:23

影／韓航董娘飆罵司機影片曝光 獅吼威力不下其女

2018-06-21 13:45

服務生為客結帳 發現竟是自己被盜信用卡

2018-06-21 10:41

俄女因世足球星受孕送華堡？ 漢堡王刪低俗貼文並道歉

2018-06-21 08:53

川普打貿易戰有王牌？ 紐約時報：美國強勁的經濟

2018-06-21 11:21

澳洲數學家套公式7中樂透 狂贏1200萬元

2018-06-21 14:55

哥倫比亞踢輸日本 洋男拍片拐日本妹說「我是妓女」

2018-06-21 14:18

解密文件曝光 尼克森同意日與台斷交

2018-06-21 14:10

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top