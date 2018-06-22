下完外交指導棋 習近平準備教導金正恩經改

2018-06-22 01:59 中央社 北京21日綜合外電報導



中國國家主席習近平曾指導北韓領導人金正恩如何進行外交豪賭，如今似乎又準備替小老弟上另外一課：如何改革國家控制下的經濟，同時維持大權獨攬。

法新社報導，中國當年推動經改，從落後共產國家躍升為全球主要貿易強權；北京長久以來一直督促平壤採取類似措施。

擁有核武的北韓默默推行經改已有一段時日，但官方依然大力宣傳共產體制的優點，譴責資本主義的邪惡。

隨著最近數月中國和北韓關係逐漸回春，金正恩也從頑強、冷漠的麻煩製造者，搖身一變成為習近平的勤奮弟子。

金正恩的轉變，出現在中國決定支持聯合國制裁措施、停止從北韓進口煤、鐵礦砂和海產之後。先前北京透過長年祕密外交，試圖說服北韓停止核子和飛彈測試，但未成功。

中國決定遵照聯合國制裁決議，不久金正恩就改變態度。他3月首度以國家領導人身分訪問北韓唯一的重要盟邦─中國，不久後又兩度造訪中國。金正恩訪中期間，參觀當地多處科學和技術中心。

現年34歲的金正恩似乎非常熱衷學習。中國國營媒體的報導中，充斥大量金正恩和習近平會談時認真詳盡做筆記的畫面。

中國國營通訊社新華社指出，金正恩和習近平最近一次會面是在19日，習近平對來訪的金正恩表示：「我們高興地看到，朝鮮做出了將工作重心轉向經濟建設的重大決定。」

翌日，習近平表示：「中國準備（和平壤）分享經驗。」