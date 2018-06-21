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文在寅在俄國會演講 朝鮮半島和平需俄支持

2018-06-21 22:31中央社 首爾21日專電

南韓媒體報導，總統文在寅今天在俄羅斯國會發表演講，表示北韓的非核化措施和南韓美國暫停聯合軍事演習，這項變化需要俄羅斯政府與人民的積極支持與配合。

南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅表示，朝鮮半島正上演歷史性大變局，南韓、北韓、美國將告別戰爭和敵對的陰暗歲月，走向和平與合作的嶄新時代，他也提出韓俄合作三大方案。

文在寅今天上午從京畿道城南市空軍基地的機場啟程飛往俄羅斯，進行4天國是訪問，他在莫斯科時間今天下午在國會下院國家院（State Duma）發表這場演說，並將於22日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行高峰會談。

報導說，文在寅表示，北韓正在實施面向完全非核化的措施，如拆除核武、飛彈試驗場，南韓和美國則以停止大型聯合軍演等消除軍事壓力的方式回應。他強調，這一驚人變化，離不開俄羅斯政府與人民的積極支持與配合。

報導說，文在寅表示，朝鮮半島建立和平機制後，南北韓經濟合作將全面拓展，並擴大為南北韓俄三邊合作。三方已在鐵路、天然氣管道、電力網領域開展聯合調查研究和基礎性的討論，可望為建設東北亞經濟共同體奠定堅實基礎。他強調，鞏固的南北韓和平機制可望發展為東北亞多邊和平安全合作機制。

文在寅說，韓俄兩國將於2020年迎來建交30週年，並為促進歐亞大陸的發展而制定300億美元雙邊貿易額、100萬人次人員往來的具體計劃。

報導說，文在寅提出增強未來成長動力（科技創新）、合作開發遠東（九座橋規劃）、夯實交流基礎（韓醫入俄）這三個擴大雙邊合作的方案。

文在寅還說，十分榮幸成為第一個在俄羅斯國會演講的亞洲國家領袖。

總統文在寅今天在俄羅斯國會發表演講，表示北韓的非核化措施和南韓美國暫停聯合軍事演...
總統文在寅今天在俄羅斯國會發表演講，表示北韓的非核化措施和南韓美國暫停聯合軍事演習，這項變化需要俄羅斯政府與人民的積極支持與配合。 歐新社
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