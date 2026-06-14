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藍營喊廢監察院 沈伯洋反嗆：覺得廢為何還拿監院報告質詢

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午出席大稻埕碼頭祭江儀式 ，儀式前先行接受媒體訪問。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午出席大稻埕碼頭祭江儀式 ，儀式前先行接受媒體訪問。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今出席台北霞海城隍廟祭江活動，面對媒體提問藍營監院議題，沈今表示，既然覺得監院很廢，為何國民黨立委仍時常拿監察院的報告來質詢，強調廢監院需要整體考量需修憲，以前民進黨提出時不參與的是國民黨。

沈伯洋今日上午與在地民進黨議員及參選人一同出席台北霞海城隍廟祭江活動，在碼頭完成儀式後，也與隊伍一起走入參訪迪化街，行經慈聖宮、台北共樂軒、茶商業同業公會、台北霞海城隍廟等。

沈伯洋表示，祭江活動為期蠻長一段時間，主辦單位今天也提到非常重要的一點，就是淡水河的永續，前陣子他有開過座談會跟附近的里民討論，除了驅邪外，在地的居民對於淡水河以後會是什麼樣子、親水設施要怎麼做，是十分的關心，當時他有提到門口應要怎麼設計以及跟當地的交通路網的連接要怎麼便利，且觀察周邊有些死角很危險，都是未來市政所關心重點。

被問到近日蔣萬安主張廢監察院議題，沈伯洋質疑，學法律的蔣身為律師，對於出大法官釋字632號還真不了解。

沈伯洋說，國民黨的立委時常拿監察院的報告來質詢，如果監察院真的如他們所說那麼廢，「拿資料來質詢是要做什麼？」若要廢掉監察院需整體性考量，就要修憲以前民進黨提過，不參加的是國民黨。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（前中）、民進黨議員林亮君（前右一）、顏若芳（前左二）上午出席大稻埕碼頭祭江儀式，沿路與民眾致意。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前中）、民進黨議員林亮君（前右一）、顏若芳（前左二）上午出席大稻埕碼頭祭江儀式，沿路與民眾致意。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）、民進黨議員林亮君（左）、顏若芳（右）上午出席大稻埕碼頭祭江儀式 。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）、民進黨議員林亮君（左）、顏若芳（右）上午出席大稻埕碼頭祭江儀式 。記者林伯東／攝影

藍營 沈伯洋 監院 監察院 國民黨

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