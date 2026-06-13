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卓榮泰籲專注市政 蔣萬安反嗆「賴總統多次要廢監察院」：現在看法如何？
行政院長卓榮泰今到南投視察建設，針對台北市長蔣萬安主張廢除監察院，卓榮泰回批，希望蔣市長多關心市政、多談談市政。蔣萬安下午受訪反嗆，賴清德總統說過多次要廢除監察院，現在的看法又是如何呢？
總統府公布新一屆監察委員提名名單後，朝野攻防持續延燒。蔣萬安昨天應南投縣長許淑華邀請出席南投巧克力咖啡節記者會，並發言廢除監察院。行政院長卓榮泰今天到南投視察建設，針對蔣主張廢除監察院，希望蔣市長多關心市政、多談談市政。
蔣萬安下午出席龍生區民活動中心啟用典禮受訪，對於卓榮泰呼籲要專注在市政蔣萬安說，今天來龍生區民活動中心，這不就是最具體市政建設的成果？明天他要去新加坡，是台灣第一個獲得李光耀城市獎的殊榮，這不也就是市政建設的成果？至於監察院的問題，賴清德總統說過多次要廢除監察院，賴總統現在的看法又是如何呢？
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