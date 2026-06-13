前藍委質疑若當總統 監院廢不廢？蔣萬安：不改變廢除監察院立場

總統府公布第七屆監委名單，前藍委廖婉汝也在列，針對台北市長蔣萬安喊出建議藍白將29位人選全部封殺，並朝修憲廢監察院，質疑「蔣萬安以後若當了總統，那監院廢不廢？」蔣萬安下午訪指出，就算國民黨重新執政，「我還是不會改變」。

針對監委名單，蔣萬安昨喊出建議藍白將29位人選全部封殺，並朝修憲廢監察院。前立委廖婉汝受訪表示，廢監院議題爭論已久，國民黨若要廢監院、否定國民黨法統，就要有動作，不要因為現在民進黨提名了新一屆監委，才又來討論廢監院，「蔣萬安以後若當了總統，那監院廢不廢？」

蔣萬安下午出席龍生區民活動中心啟用典禮受訪時指出，就算國民黨重新執政，「我還是不會改變我認為應該要廢除監察院的立場」。