聽新聞
0:00 / 0:00
前藍委質疑若當總統 監院廢不廢？蔣萬安：不改變廢除監察院立場
總統府公布第七屆監委名單，前藍委廖婉汝也在列，針對台北市長蔣萬安喊出建議藍白將29位人選全部封殺，並朝修憲廢監察院，質疑「蔣萬安以後若當了總統，那監院廢不廢？」蔣萬安下午訪指出，就算國民黨重新執政，「我還是不會改變」。
針對監委名單，蔣萬安昨喊出建議藍白將29位人選全部封殺，並朝修憲廢監察院。前立委廖婉汝受訪表示，廢監院議題爭論已久，國民黨若要廢監院、否定國民黨法統，就要有動作，不要因為現在民進黨提名了新一屆監委，才又來討論廢監院，「蔣萬安以後若當了總統，那監院廢不廢？」
蔣萬安下午出席龍生區民活動中心啟用典禮受訪時指出，就算國民黨重新執政，「我還是不會改變我認為應該要廢除監察院的立場」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。