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蔣萬安喊廢監院 林俊憲：當年「蔣立委」為何沒贊成

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片

總統府公布第七屆29位監委名單，台北市長蔣萬安建議，藍白全部否決29位提名人選，先凍結監院運作再爭取朝野共識，修憲廢監院。民進黨立委林俊憲今天表示，蔣萬安如果想廢監察院，為什麼當年的「蔣立委」沒有一起贊成修憲案？反而跟著國民黨團一起阻擋？這個問題，恐怕台北市研考會主委殷瑋無法代回答，真的得靠蔣萬安自己了。

林俊憲指出，蔣萬安一向專注市政、好好做事的，最近突然開始對國政議題表態了，而且馬上就敢碰監察院廢除，令他欽佩不已。也許是想從「殷瑋答」的陰霾中走出來，又或者是看到國民黨主席鄭麗文勢頭正旺，怕再不講話2028就無望了，無論動機是什麼，都非常勇敢。

林俊憲說，為什麼欽佩蔣萬安呢？因為這題的前因後果，他不知道講過多少次了，而之前害廢考監修憲案送不出立法院的，當年的蔣萬安擔任立委不正是其中之一嗎？

林俊憲表示，為了幫蔣萬安回憶「蔣立委」的事蹟，他就再說明一次。畢竟當時他人也在現場，應該比殷偉的平板還準確。就在蔡英文連任後宣示要推動修憲，於是立法院在2020年9月就成立修憲委員會，其中有7案跟廢考監有關，且全都是民進黨立委提出，民進黨長年一致的主張，就是考監一起廢，回歸正常三權分立，而不是做一半，再搞出一個「四權分立」的憲政奇蹟。

林俊憲指出，至於廢考監修憲案為什麼連公投這關都沒達成？那就要問當年包含「蔣立委」在內的在野黨立委們了。修憲提出後，至少要有4分之3立委出席，及出席立委4分之3決議，才能著手進行公投，上一屆民進黨團只有62人，修憲要出立法院，必須要有在野黨支持。

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