蔣萬安籲廢監察院 沈伯洋批心不在台北：人事凍結已違憲

總統府昨公布29位監委名單，台北市長蔣萬安在臉書發文，認為現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，呼籲藍白立院黨團否決全部人選凍結運作協商修憲，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，這些是立委該做的事情，蔣萬安過去面對各項議題都沒出來說話，現在卻拋出廢監察院討論，顯然心沒有在北市，人事凍結更已違反大法官解釋，呼籲蔣回歸市政討論。

沈伯洋今在松山、信義選區民進黨議員陪同下，關心捷運信義東延段工程進度，沈表示，他只能安排他自己行程，沒辦法安排蔣萬安行程，發言也都是自己準備，「沒辦法像別人一樣操作他的發言」，但廢監察院是要修憲，上個會期就有修憲委員會，那時他甚至還不是立委，但不願參加的是國民黨立委，在真正能夠修憲不來參加就是「雙標」。

沈伯洋說，蔣萬安呼籲人事凍結已經違反大法官釋字632號，身為法律人應該要注意，且現在面臨去年就應該審完總預算到現在還在審，軍購也還有一部分未通過，這些都是立法委員工作，但台北市有多少國民黨立委，蔣如果關心這些事，為何總預算審查、軍購、市政議題怎麼都不出來講，現在出來講卻是監察院議題，「顯然他的心沒有在台北市」，呼籲蔣回歸市政討論，為市民發聲不是政治口水，而是真的關心這座城市。