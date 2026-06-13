影／「希望蔣市長多談市政」 卓榮泰一句話讓南投行程變選戰前哨

總統府昨公布29位監委名單，台北市長蔣萬安在臉書發文，認為現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，呼籲藍白立院黨團否決全部人選凍結運作協商修憲，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，這些是立委該做的事情，蔣萬安過去面對各項議題都沒出來說話，現在卻拋出廢監察院討論，顯然心沒有在北市，人事凍結更已違反大法官解釋，呼籲蔣回歸市政討論。

2026-06-13 11:23