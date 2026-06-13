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影／「希望蔣市長多談市政」 卓榮泰一句話讓南投行程變選戰前哨
總統府公布新一屆監察委員提名名單後，朝野攻防持續延燒。蔣萬安昨天應南投縣長許淑華邀請出席南投巧克力咖啡節記者會，並發言廢除監察院。行政院長卓榮泰今天到南投視察建設，針對蔣主張廢除監察院，卓榮泰回批，希望蔣市長多關心市政、多談談市政。
蔣萬安昨天到南投行銷巧咖節，與許淑華同台展現高人氣。蔣萬安並批評監察院近年淪為政黨惡鬥工具，甚至成為特定政治人物的保護傘與洗白工具，呼籲立法院藍白黨團全數否決二十九位監委被提名人，藉此凝聚修憲廢除監察院共識。
卓榮泰率領政務官南下南投，同行包括綠營地方民代及民進黨南投縣長參選人温世政，一行人先後視察水里蛇窯地方創生、在地商圈、外轆排水治水工程及長照團體家屋，展現中央持續投入地方建設的態度。
面對媒體詢問如何看待蔣萬安主張廢除監察院，卓榮泰表示，此行重點是關懷地方、關心縣政與市政，希望協助地方發展，並未跟進憲政議題，而是直接向蔣萬安喊話：「我也希望蔣市長多談談市政，謝謝。」隔空交鋒意味濃厚。
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