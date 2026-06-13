新聞眼／蔣萬安提廢監院！反制綠主導戰場 也提升格局

台北市長蔣萬安強硬表態廢除監察院，並建議立法院藍白黨團否決所有提名人選，凍結監察院的運作，據悉，蔣有備而來，事前已先和藍委溝通，盼國民黨立委在立院行動建立強大的「社會正當性」，也將球拋給長年主張廢監院卻毫無作為的民進黨，讓社會大眾公評。

副總統蕭美琴前天公布第七屆監察院正副院長及委員提名名單，綠營府院黨一致立場是廢監院並非現在進行式，因此仍依程序提名，但據了解，蔣萬安長年看到監察院淪為政爭打手的腐敗，給人民的感受他一樣「有感」，希望建立廢除監察院共識，回應人民期許。

蔣萬安此舉有多重戰略目標，既可反制由綠營主導的監委人事布局，也能確立藍營指標，並一步鞏固黨內外聲量與政治影響力，將戰場從地方拉高至全國性的憲政層次，塑造「準總統」格局的發言高度。蔣萬安「以子之矛攻子之盾」，指向民進黨過去握有國會多數時未能成功廢監院，進一步在憲政改革議題上掌握主動權與話語權。

藍營內部認為，人民對監察院的印象可以「雞肋」形容，直覺是「該廢了」。透過蔣萬安這番論述，可為國民黨推動廢監院建立強大的「社會正當性」，廢除前凍結名單或預算也更理所當然。

這並非蔣萬安第一次談論國政，去年大罷免期間他拋出「倒閣說」，就凝聚藍營士氣，「覆巢之下焉有完卵」的說法，成了大罷免反攻的起點；如今廢監院的論述也希望藍白有志一同，做對的事。藍營人士認為，不論二○二六或二○二八，蔣萬安都應以首都市長身分拋出全國性議題，畢竟許多國政跟市政議題彼此關聯。例如監察院存廢，民進黨是既得利益者，長年支持廢除，執政後卻提好提滿吃相難看，如何再以理念價值吸引人民支持？