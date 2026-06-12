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樂見蔣萬安喊廢監院 民眾黨團：籲朝野盡速啟動修憲程序

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安今發文建議廢除監察院國民黨及民眾黨立法院黨團可以考慮全部否決29位提名人選。民眾黨立法院黨團表示，廢功能不彰、淪為酬庸工具的監察院，長期以來即為民眾黨一貫且明確的政治主張。民眾黨團樂見蔣萬安公開呼籲對此次監察委員提名人投下不同意票，也進一步呼籲朝野各黨團盡速啟動修憲程序，廢除監察院，特別是長期以此作為選舉訴求的民進黨，別當幫兇放任制度失靈，欺騙選民。

民眾黨團指出，監察院作為憲政體制中重要制衡機關，本應肩負糾舉、彈劾與調查之責，近年來卻明顯選擇性辦案、偏差辦案，對重大公共工程爭議、疫苗或雞蛋採購疑雲、能源政策錯誤等重大國政問題，毫無作為，卻對在野羅織罪名追殺。

民眾黨團舉例，監察院不查前新竹市長林智堅時期的新竹棒球場涉及貪瀆、違法棄置廢棄物等重大缺失，卻有空幫抄襲論文的林智堅調查平反，是非標準與資源嚴重錯置。又如監察委員己身不正，濫用公務車情事嚴重，遭揭發後一年才就監察院公務車使用原則訂出辦法，怠惰腐敗程度，令人難以想像。

民眾黨團表示，監察院早已淪為人事酬庸工具，成為綠營「退休俱樂部」或「政治招安所」，此次29位監察委員被提名名單一出，創下監委爭議天花板，更讓人有感一年預算高達十數億元的監察院，養了29位監委，到底是拿來「監督權力」？還是「權力酬庸?」

民眾黨團主張，立法院應正視當前監察院制度的結構性失靈，盡速「啟動修憲程序，盡速廢除監察院」，將相關職權回歸司法與立法體系，重建真正有效的權力制衡機制。立法院各黨團更應「苦民所苦、還財於民」，廢除監察院後將每年動輒十數億元的龐大公帑，回歸用於民生、教育與社會安全等更迫切的公共需求，讓納稅人的錢真正用於人民，而非豢養執政黨的政治爪牙。

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