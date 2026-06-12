樂見蔣萬安喊廢監院 民眾黨團：籲朝野盡速啟動修憲程序

台北市長蔣萬安今發文建議廢除監察院，國民黨及民眾黨立法院黨團可以考慮全部否決29位提名人選。民眾黨立法院黨團表示，廢功能不彰、淪為酬庸工具的監察院，長期以來即為民眾黨一貫且明確的政治主張。民眾黨團樂見蔣萬安公開呼籲對此次監察委員提名人投下不同意票，也進一步呼籲朝野各黨團盡速啟動修憲程序，廢除監察院，特別是長期以此作為選舉訴求的民進黨，別當幫兇放任制度失靈，欺騙選民。

民眾黨團指出，監察院作為憲政體制中重要制衡機關，本應肩負糾舉、彈劾與調查之責，近年來卻明顯選擇性辦案、偏差辦案，對重大公共工程爭議、疫苗或雞蛋採購疑雲、能源政策錯誤等重大國政問題，毫無作為，卻對在野羅織罪名追殺。

民眾黨團舉例，監察院不查前新竹市長林智堅時期的新竹棒球場涉及貪瀆、違法棄置廢棄物等重大缺失，卻有空幫抄襲論文的林智堅調查平反，是非標準與資源嚴重錯置。又如監察委員己身不正，濫用公務車情事嚴重，遭揭發後一年才就監察院公務車使用原則訂出辦法，怠惰腐敗程度，令人難以想像。

民眾黨團表示，監察院早已淪為人事酬庸工具，成為綠營「退休俱樂部」或「政治招安所」，此次29位監察委員被提名名單一出，創下監委爭議天花板，更讓人有感一年預算高達十數億元的監察院，養了29位監委，到底是拿來「監督權力」？還是「權力酬庸?」

民眾黨團主張，立法院應正視當前監察院制度的結構性失靈，盡速「啟動修憲程序，盡速廢除監察院」，將相關職權回歸司法與立法體系，重建真正有效的權力制衡機制。立法院各黨團更應「苦民所苦、還財於民」，廢除監察院後將每年動輒十數億元的龐大公帑，回歸用於民生、教育與社會安全等更迫切的公共需求，讓納稅人的錢真正用於人民，而非豢養執政黨的政治爪牙。