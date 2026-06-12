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支持蔣萬安否決「報恩名單」柳采葳：監院只剩「綠營退輔會」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者葉信菉／攝影。報系資料照
台北市長蔣萬安。記者葉信菉／攝影。報系資料照

台北市長蔣萬安上午發文建議廢除監察院，國民黨和民眾黨的立法院黨團可以考慮全部否決29位提名人選。對此，國民黨台北市議員柳采葳也指出，支持蔣萬安的主張，全面否決監院「報恩名單」沒有超越黨派的獨立性，監察院就只剩下一個「綠營退輔會」。

她說，民進黨愛喊廢監院，過去幾年，民進黨才把「廢考監」當成神主牌，陳菊院長更宣稱希望自己是最後一任，當全台灣都在檢視監察院存廢，民進黨卻在旁邊忙著派系分贓、把名單提好提滿，莫名其妙。

柳采葳說，結果昨天，賴總統馬上又給全台灣出了新考題。府方拿著這份標榜「超越黨派」的名單大肆宣傳，請問把廢監院掛在嘴邊的民進黨，既然這麼愛玩「假中立」的文字遊戲，請幫全台灣翻譯一下，名單裡面的這些人，到底是什麼意思？

其中，她指出，台南幫、台中幫、前綠營立委與官員大舉進駐（趙卿惠、邱泰源等），甚至連民進黨廉政會主委都在列。前促轉會、黨產會專委（林佳範、許有為）全數借屍還魂。審理「湯姆熊殺童案」、「新竹8死縱火案」皆判決免死的爭議法官侯廷昌赫然上榜。

柳采葳表示，這分名單，明明白白就是對賴總統與民進黨「廢除監察院」空頭支票最直接的打臉，台灣社會對公平正義與政府監督焦慮得要命，民進黨解決不了未解懸案，就把清算政敵的東廠打手安插進去、把罔顧家屬痛楚的廢死法官提拔上去，別再瞎拗了。自己的神主牌扛不起來沒關係，至少別當台灣憲政體制與社會正義的絆腳石，在野黨絕對全面否決。

柳采葳 蔣萬安 監院

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