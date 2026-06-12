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挺蔣萬安憲政主張 柯志恩：用凍結與不提名讓監察院實質退場

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委柯志恩。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委柯志恩。圖／聯合報系資料照片

總統府昨公布29位監委被提名人，台北市長蔣萬安今上午拋出廢除監察院，建議藍白全部否決，先凍結監察院運作，再修憲廢除監察院。國民黨立委柯志恩表態，改革第一步即凍結監院預算與人事，賴清德總統不必再提名新屆監察委員，民進黨過去口口聲聲要廢監院，那就請賴政府停止餵養政治酬庸，用凍結與不提名的方式讓監院實質退場。

柯志恩說，蔣萬安表態廢除監院，和立委同仁一起討論，這也是中生代與廣大民意共同的期盼，不需要一個看顏色辦案的無能機關，我們需要的是一個權責相符、效率透明的政府。

柯志恩說，這幾年來，監察院的表現如何？社會大眾心中都有一把尺。眾所皆知，許多攸關人民權益、甚至引發巨大社會爭議的重大案件，監察院的調查不是緩不濟急，就是雷聲大雨點小，甚至淪為「政黨打手」或「酬庸養老院」。一個年耗數億預算、卻失去實質監督與威信的機關，如果只能發發糾正文，卻無法真正發揮澄清吏治的效果，那確實已成為制度上的「盲腸」。

柯志恩認為，這不是政黨惡鬥，而是攸關國家體制如何更有效率，且如何對得起人民血汗錢的嚴肅課題。更何況，理應職司風憲、整飭官箴的監察委員，過去在台灣民主史上享有崇高的地位；如今卻形同虛設、風骨無存、尸位素餐，「不打老虎、只養蚊子」，這叫人民如何忍受？

柯志恩表示，須務實面對問題，憲政改革是一件艱困工程，不是今天喊、明天就能改的政治口號。過去民進黨把「廢考監」當成「神聖使命」，結果執政多年，監委依然補好補滿，吃相十分難看。現在真要推動廢除監院，民進黨哪捨得放棄這塊美味的權力大餅？當然，也會抗拒到底。

柯志恩表示，務實改革的第一步就是「先凍結監院預算與人事」，賴總統也不必再提名新一屆的監察委員。民進黨過去口口聲聲要廢監院，那就請賴政府停止用人民的納稅錢去餵養這些政治酬庸的位子。用凍結與不提名的方式，讓監察院實質退場，才是對民意最負責的交代。

柯志恩表示，然而，最困難也是最核心的問題是，廢除監察院的下一步，原本的彈劾、糾舉、審計等權力如何重組？須確保制度的設計是讓「國會監督更健全」，而不是讓執政者的權力更不受控。

柯志恩強調，支持務實的憲政改革，告別疊床架屋的舊時代。希望朝野政治人物以最務實、理性與嚴謹的態度，還給人民一個真正清明、高效的政府體制。

蔣萬安 柯志恩 監察院

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