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王世堅要蔣萬安專心對沈伯洋 羅智強：喊廢監察院是展現政治人物高度

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安今日喊出廢除監察院，民進黨立委王世堅表示，蔣萬安現在應該是要汲汲營營在台北市政推動，還有跟民進黨台北市長參選人沈伯洋較量才對。對此，國民黨立委羅智強受訪時表示，蔣萬安展現了一個政治人物該有的高度，這不只是憲政問題，而是已經滲透到地方自治。

國民黨立委羅廷瑋、羅智強、徐巧芯今舉行「營養午餐法惡意散會，沒收討論民生法案，民進黨出來面對！」 記者會，羅智強於會後受訪時表示，監察院最重要的功能就是監督有權力的人，但現在的監察院卻是在護航有權力的人。監察院在區分辦案上只有一個標準「到底是藍還是綠」，只要不是綠營執政的地方政府，就會受到監察院的干擾與雙重標準。

羅智強指出，監察院為了護航前監察委員高涌誠、前立委段宜康，結果追殺司法官；院長可以一年不上班，證明監察院就該廢。秘書長濫用公務車載狗去美容也沒事，其他公務員公器私用卻可能被辦，這就是赤裸裸的雙標。

羅智強說，今天的監察院已經是全台灣最不受信任的機關之一，蔣萬安提出這樣的主張，是非常有高度，也符合台灣民主政治目前迫切需要的憲政改革方向。

徐巧芯說，應該要去問問沈伯洋，民進黨過去的主張都是廢除監察院，蔣萬安提出這樣的主張，沈伯洋同不同意？如果沈伯洋也同意廢除監察院的話，那是否在這次監察委員的投票上，也應該投下反對票？這是沈應該要回答的問題。

羅廷瑋補充，監察院不查千億弊案，卻努力在查蘿蔔糕裡面有沒有蘿蔔；努力在查前新竹市長林智堅的論文案，卻為前台南市新聞局處長陳宗彥性招待案背書。放著正事不做、大案不查，而是查芝麻綠豆的事情，這樣的監察院國人能接受嗎？

王世堅 羅智強 蔣萬安 監察院

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