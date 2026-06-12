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影／拋「整院廢掉」 蔣萬安：監察院非特定人士保護傘

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

總統府公布29位監察委員提名名單，台北市長蔣萬安今天在南投表示，問題不在人選，而是監察院存廢。他質疑監察院近年未發揮監督功能，甚至在多起重大爭議案中表現消極，主張應修憲廢除監察院，並建議國民黨與民眾黨立法院黨團可考慮全面否決提名名單，凍結監察院運作。

蔣萬安今天和南投縣長許淑華同台，參加南投巧克力咖啡節記者會，他回應在臉書發文主張廢除監察院時表示，昨天看到總統府公布29位監委提名名單後，他認為現在討論焦點不應只是人選，而是監察院是否還有存在必要。

他表示，台灣民眾這幾年看不到監察院積極發揮功能，在不少社會關心的議題上卻是「閃閃躲躲、輕輕放下」，外界因此質疑監察院是否已成為政黨鬥爭的打手，甚至淪為替政治人物洗白的工具。

蔣萬安並列舉多起近年引發社會爭議的案件，包括新冠疫情期間疫苗採購爭議、農業部在全台缺蛋期間委託超思公司高價進口雞蛋案，以及部分五金行、水電行承攬國防部軍購案等，質疑監察院在這些事件中有何足以讓民眾信服的監督作為。此外，他也提及台南酒店業者案及論文抄襲案，認為監察院應該是人民的監察院，而非特定人士的保護傘。

蔣萬安表示，「爾俸爾祿，民脂民膏」，監察院既未有效發揮職責，就應重新檢討制度存廢。他指出，廢除監察院原本就是民進黨長年主張，監察院長陳菊過去也曾表示，希望自己是最後一任監察院長，既然如此，民進黨就應支持透過修憲廢除監察院。

蔣萬安進一步建議，國民黨與民眾黨立法院黨團可考慮全面否決29位監委提名人選，以凍結監察院運作，再爭取朝野形成共識，推動修憲完成廢除監察院，重新建立符合民意期待的監督制度。

蔣萬安 監察院 南投 許淑華

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