蔣萬安提廢監院、封殺監委 王鴻薇呼應：淪民進黨酬庸

總統府昨公布29位監委被提名人，台北市長蔣萬安今上午拋出廢除監察院，建議藍白全部否決，先凍結監察院運作，再修憲廢除監察院。國民黨立委王鴻薇表示呼應蔣萬安，監察院不是民進黨的後院，名單可見不少民進黨黨職，這就是民進黨酬庸的嘴臉。

蔣萬安今日表示，他看到總統府公布的29位監委名單，現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題。建議國民黨、民眾黨立院黨團可以考慮，否決29位提名人選，先用這方式凍結監察院的運作，再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。

王鴻薇說，呼應蔣萬安否決監院提名、凍結監察院運作。她說，民進黨長年以來，主張廢除監察院，如今持續提名單，就是公開拋棄過去主張，立場相當難看。監察院在民進黨的運作下，早就與執政黨狼狽為奸，政治酬庸、政治辦案、甚至濫用公帑惡名在外。

王鴻薇表示，陳菊擔任監察院長，請假天數長達約405天。不但顯示監察院毫無功能，也讓人看到民進黨酬庸政治，早就把監察院當成禁臠；賴清德愛將陳宗彥，涉嫌接受性招待，即使調查認為違失情節重大，卻仍是懸殊比例不成立彈劾。事後卻被台南地檢署起訴，確有接受性招待。除此之外，對疫苗案輕輕放下等爭議，族繁不及備載。

王鴻薇表示，監院配合民進黨政府，去年行政院的預算被否決，監院搶著幫提釋憲，聲請釋憲跟暫時處分，結果同年6月陸續遭爆監委及秘書長不當使用公務車風波，隨後前秘書長李俊俋請辭下台。相當諷刺。

王鴻薇表示，監察院不是民進黨的後院，攤開這次民進黨提名的監委名單。獨派力挺大罷免的陳永興要擔任院長，濫用公務車的王榮璋，廢死的侯廷昌、反核的徐光蓉，除此之外，更不乏有許多民進黨黨職在裡面，這種名單也能提出來，這就是民進黨酬庸的嘴臉。