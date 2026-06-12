聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安提廢監院、封殺監委 王鴻薇呼應：淪民進黨酬庸

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）。圖／聯合報資料照
台北市長蔣萬安（圖）。圖／聯合報資料照

總統府昨公布29位監委被提名人，台北市長蔣萬安今上午拋出廢除監察院，建議藍白全部否決，先凍結監察院運作，再修憲廢除監察院。國民黨立委王鴻薇表示呼應蔣萬安，監察院不是民進黨的後院，名單可見不少民進黨黨職，這就是民進黨酬庸的嘴臉。

蔣萬安今日表示，他看到總統府公布的29位監委名單，現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題。建議國民黨、民眾黨立院黨團可以考慮，否決29位提名人選，先用這方式凍結監察院的運作，再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。

王鴻薇說，呼應蔣萬安否決監院提名、凍結監察院運作。她說，民進黨長年以來，主張廢除監察院，如今持續提名單，就是公開拋棄過去主張，立場相當難看。監察院在民進黨的運作下，早就與執政黨狼狽為奸，政治酬庸、政治辦案、甚至濫用公帑惡名在外。

王鴻薇表示，陳菊擔任監察院長，請假天數長達約405天。不但顯示監察院毫無功能，也讓人看到民進黨酬庸政治，早就把監察院當成禁臠；賴清德愛將陳宗彥，涉嫌接受性招待，即使調查認為違失情節重大，卻仍是懸殊比例不成立彈劾。事後卻被台南地檢署起訴，確有接受性招待。除此之外，對疫苗案輕輕放下等爭議，族繁不及備載。

王鴻薇表示，監院配合民進黨政府，去年行政院的預算被否決，監院搶著幫提釋憲，聲請釋憲跟暫時處分，結果同年6月陸續遭爆監委及秘書長不當使用公務車風波，隨後前秘書長李俊俋請辭下台。相當諷刺。

王鴻薇表示，監察院不是民進黨的後院，攤開這次民進黨提名的監委名單。獨派力挺大罷免的陳永興要擔任院長，濫用公務車的王榮璋，廢死的侯廷昌、反核的徐光蓉，除此之外，更不乏有許多民進黨黨職在裡面，這種名單也能提出來，這就是民進黨酬庸的嘴臉。

蔣萬安 王鴻薇 監院

延伸閱讀

蔣萬安拋廢監院否決監委人事 傅崐萁：與黨中央溝通

藍白批主張廢監院卻提名顯矛盾 綠讚陳永興超越黨派

影／籲立院否決監委人選 蔣萬安：民進黨以前也支持癈監院

廖婉汝：廢監院否定國民黨法統 蔣萬安若當總統廢不廢

相關新聞

「20根雞腿直接倒掉」他目睹軍營浪費景象怒了 伙委曝難處：規定太多

軍中專責管理團體飲食與監督伙房的人員稱為「伙委」。一名在當兵的網友發文，揭露軍隊中「浪費食物」的情況，他指出，在收拾餐桶時竟然曾倒過20支雞腿、甚至還被要求倒掉20幾個未拆封的麵包，他對浪費食物的行為感到很生氣，希望相關人士能重視該問題。對此，一位曾經當過伙委的網友回應，軍隊中膳食勤務的規定非常多，例如要顧及到食安、軍人餓肚子、經費結餘等因素，才會導致軍隊中廚餘過多。

藍白聯手！選罷法修正案「高虹安條款」三讀通過

被稱為新竹市長高虹安條款的「公職人員選罷法」第廿六條修正案，昨天在國民黨團、民眾黨團聯手下於立法院三讀過關，未來被法院宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，可登記參選為候選人，另外增訂涉詐欺罪被判決確定者則不得參選，全案在藍白人數優勢下以贊成五十七票、反對四十八票通過。

冷眼集／因人設事？又見綠能你不能

立法院昨三讀通過藍白共提的「公職人員選舉罷免法」修正案，遭民進黨鋪天蓋地批評是為新竹市長高虹安涉誣告案而解套，但民進黨似乎忘了，自家人民進黨立委林淑芬也提出修法版本。綠營不斷質疑民眾黨因人設事，豈不是五十步笑百步、龜笑鱉無尾？

欠台糖1.7億 吳乃仁到案已入看守所

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案入監，二○一五年出獄後面臨台糖求償一點七億元，台糖向台中地院聲請對吳管收，法院三日拘提未果，吳十一日自行報到。中院以吳屢次不報告財產狀況，被媒體拍到出入高檔餐廳、搭百萬名車，生活豪奢，裁定管收解送至台中看守所。

縮短羈押期限 柯文哲條款 藍營不同調

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，引發藍白立委紛紛提出刑事訴訟法修正案更改羈押相關規定，遭質疑為「柯文哲條款」，其中國民黨立委翁曉玲提案縮短羈押期限，引發自家國民黨立委吳宗憲反對。翁曉玲昨表示，賴清德總統擔任立委時也提出類似修法，她則是提出更務實版本。

綠酸魔鬼的交易 白譏暴力芬荒謬

立法院會昨三讀通過被稱為新竹市長高虹安條款的「公職人員選罷法」修正案，民進黨立院黨團書記長范雲批評，這是藍白之間魔鬼的交易。民眾黨則質疑，民進黨立委林淑芬毆打前立委麥玉珍被起訴後，隔月提出放寬受緩刑宣告者參選資格的修法，照民進黨的神邏輯，若選罷法廿六條只處理緩刑，是否變成為林淑芬因人設事的「暴力芬條款」？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。