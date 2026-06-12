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影／籲立院否決監委人選 蔣萬安：民進黨以前也支持癈監院

攝影中心／ 記者黃仲裕／南投即時報導
台北市長蔣萬安（左二）與南投縣長許淑華（左一）今天出席一年一度巧咖節的活動。記者黃仲裕／攝影
台北市長蔣萬安（左二）與南投縣長許淑華（左一）今天出席一年一度巧咖節的活動。記者黃仲裕／攝影

針對總統府昨天公布29位監委名單，台北市長蔣萬安今天表示，現在不是討論個別人選是否適合的問題，而是監察院存癈的問題，過去這段期間，可以看到監察院沒有積極的功能，針對民眾關心的議題，不是閃閃躲躲，就是輕輕放下，甚至成為政黨之間惡鬥的手段，成為攻擊異己的工具。

蔣萬安認為，疫情期間疫苗採購的爭議，包括小吃店、五金行可以標到國防部的軍購案，又或者是在缺蛋期間，農業部委託超思公司高價進口雞蛋的弊案，可以看到監察院沒有令人民可以信服的作為，應該要癈除監察院。

蔣萬安指出，針對以上種種，他認為應該要廢除監察院，而且民進黨從以前到現在也都支持廢除監察院。他建議立法院國民黨團及民眾黨團應該可以考慮全部否決29位監委名單的人選，用這樣的方式，先凍結監察院的運作，然後爭取朝野之間廢除監察院的共識。

蔣萬安與南投縣長許淑華今天前往縣府出席一年一度巧咖節的活動，台北是咖啡密度最高的城市，南投又有優質的優質的咖啡及巧克力的產地與名牌，兩座城市可以藉此密切的合作，透過城市的交流，支持在地優質的農產品，讓世界看到台灣，台灣走出世界。

台北市長蔣萬安建議立法院考慮全部否決29位監委人選，先凍結監察院的運作，然後爭取朝野之間廢除監察院的共識。記者黃仲裕／攝影
台北市長蔣萬安建議立法院考慮全部否決29位監委人選，先凍結監察院的運作，然後爭取朝野之間廢除監察院的共識。記者黃仲裕／攝影

台北市長蔣萬安（右）與南投縣長許淑華（左）今天出席巧咖節的活動，蔣萬安表示台北是咖啡店密度最高的城市，南投又有優質的優質的咖啡及巧克力的產地與名牌，兩座城市可以藉此密切的合作。記者黃仲裕／攝影
台北市長蔣萬安（右）與南投縣長許淑華（左）今天出席巧咖節的活動，蔣萬安表示台北是咖啡店密度最高的城市，南投又有優質的優質的咖啡及巧克力的產地與名牌，兩座城市可以藉此密切的合作。記者黃仲裕／攝影

蔣萬安 民進黨 監察院

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