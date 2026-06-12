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蔣萬安喊否決監委被提名人 綠：為杯葛而杯葛

中央社／ 台北12日電

總統府公布監察委員提名名單，台北市長蔣萬安表態希望藍白考慮否決，以及修憲廢除監察院。民進黨立法院黨團總召蔡其昌今天表示，不做制度面、法律面的調整，呈現出來就是為反對而反對、為杯葛而杯葛。

蔡其昌說，國民黨在立法院是多數黨，若要廢除監察院，應該趕快修憲，但現在只看到國民黨用嘴巴講，不願意就制度面進行調整。

副總統蕭美琴昨天宣布，總統賴清德提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝等27人擔任監委

蔡其昌今天在立法院接受媒體聯訪表示，憲政架構要怎麼調整，大家都很願意談，如果不願意談制度，只反對民進黨政府提出的監委名單，這只是在人事上進行杯葛，也是政治動作，擺明要抵制民進黨政府，並非對政府改造有所想法。

蔡其昌說，如果藍白覺得監察院不應該存在，應該直接進行五權憲法的改造，不做制度面、法律面的修法，呈現出來的就是為了反對而反對、為了杯葛而杯葛，民進黨再找更多優秀的人才，其實都不會過，因為藍白只要看到民進黨就反對。

民進黨團幹事長莊瑞雄受訪時提到，要廢除監察院，民進黨絕對歡迎，但必須走修憲程序，若捨棄正常程序，進行政治鬥爭，並非人民之福。

莊瑞雄指出，要廢除監察院還是要用憲政手段，否則只是癱瘓監察院，會讓監察院動彈不得，也讓公務機關少了一隻大老虎。

蔣萬安 監委 廖婉汝

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