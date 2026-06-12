聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統提名監委 藍：本於職責嚴加審查

中央社／ 台北12日電

總統府公布監委提名名單，國民黨團總召傅崐萁今天表示，一定本於職責，嚴加審查，一切依法辦理。對於台北市長蔣萬安及部分藍委拋出廢監院，他說，國民黨團一向重視黨團成員意見，也會尊重各種意見。

副總統蕭美琴11日宣布，總統賴清德將提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長並兼任國家人權委員會主委，現任監察委員王榮璋為副院長，另提名屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝等27人擔任監委。總統府指出，已將總統咨文送至立法院，咨請立法院行使同意權。

傅崐萁上午在立法院接受媒體聯訪表示，賴總統提名的29位監察委員，包括由大獨派的陳永興擔任監察院長，這是要藉由監委提名試圖安撫獨派。

傅崐萁表示，蔣萬安講得非常清楚，只知道對付在野黨的監察院，對國家發生這麼多重大弊案，監察院從來不調查民進黨相關弊案，已經成為真正的「東廠」。對於賴總統提出的監委人選，立法院一定本於職責，國民黨一定會嚴加審查，依法辦理。

部分國民黨立委表態不支持此次監委提名，甚至喊話要廢除監察院，蔣萬安也表態認為應該廢除監察院。傅崐萁表示，國民黨團一向重視黨團成員意見。

傅崐萁說，待總統府函文到立法院之後，國民黨團會開黨團大會溝通，也會跟黨中央密切聯繫，一定會嚴格審查監委名單，也會尊重各種意見。

監委 廖婉汝 蔣萬安

延伸閱讀

藍白批主張廢監院卻提名顯矛盾 綠讚陳永興超越黨派

監委被提名人 藍委：黨團「全部封殺」聲音大

府提滿29人監委名單 在野批政治分贓

總統提名陳永興任監察院長 盼打造人民的監察院

相關新聞

「20根雞腿直接倒掉」他目睹軍營浪費景象怒了 伙委曝難處：規定太多

軍中專責管理團體飲食與監督伙房的人員稱為「伙委」。一名在當兵的網友發文，揭露軍隊中「浪費食物」的情況，他指出，在收拾餐桶時竟然曾倒過20支雞腿、甚至還被要求倒掉20幾個未拆封的麵包，他對浪費食物的行為感到很生氣，希望相關人士能重視該問題。對此，一位曾經當過伙委的網友回應，軍隊中膳食勤務的規定非常多，例如要顧及到食安、軍人餓肚子、經費結餘等因素，才會導致軍隊中廚餘過多。

藍白聯手！選罷法修正案「高虹安條款」三讀通過

被稱為新竹市長高虹安條款的「公職人員選罷法」第廿六條修正案，昨天在國民黨團、民眾黨團聯手下於立法院三讀過關，未來被法院宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，可登記參選為候選人，另外增訂涉詐欺罪被判決確定者則不得參選，全案在藍白人數優勢下以贊成五十七票、反對四十八票通過。

冷眼集／因人設事？又見綠能你不能

立法院昨三讀通過藍白共提的「公職人員選舉罷免法」修正案，遭民進黨鋪天蓋地批評是為新竹市長高虹安涉誣告案而解套，但民進黨似乎忘了，自家人民進黨立委林淑芬也提出修法版本。綠營不斷質疑民眾黨因人設事，豈不是五十步笑百步、龜笑鱉無尾？

欠台糖1.7億 吳乃仁到案已入看守所

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案入監，二○一五年出獄後面臨台糖求償一點七億元，台糖向台中地院聲請對吳管收，法院三日拘提未果，吳十一日自行報到。中院以吳屢次不報告財產狀況，被媒體拍到出入高檔餐廳、搭百萬名車，生活豪奢，裁定管收解送至台中看守所。

縮短羈押期限 柯文哲條款 藍營不同調

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，引發藍白立委紛紛提出刑事訴訟法修正案更改羈押相關規定，遭質疑為「柯文哲條款」，其中國民黨立委翁曉玲提案縮短羈押期限，引發自家國民黨立委吳宗憲反對。翁曉玲昨表示，賴清德總統擔任立委時也提出類似修法，她則是提出更務實版本。

綠酸魔鬼的交易 白譏暴力芬荒謬

立法院會昨三讀通過被稱為新竹市長高虹安條款的「公職人員選罷法」修正案，民進黨立院黨團書記長范雲批評，這是藍白之間魔鬼的交易。民眾黨則質疑，民進黨立委林淑芬毆打前立委麥玉珍被起訴後，隔月提出放寬受緩刑宣告者參選資格的修法，照民進黨的神邏輯，若選罷法廿六條只處理緩刑，是否變成為林淑芬因人設事的「暴力芬條款」？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。