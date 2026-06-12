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廢監院因對議題閃躲、輕輕放下？林亮君反問蔣萬安「忘了剴剴案？」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員林亮君。（記者曾原信／攝影）報系資料照
民進黨台北市議員林亮君。（記者曾原信／攝影）報系資料照

總統府昨公布29位監委名單，台北市長蔣萬安今在臉書發文「應該廢除監察院」且台灣民眾看不到監察院的積極功能，在一些民眾關心的議題上閃閃躲躲，或是輕輕放下。對此，民進黨台北市議員林亮君指出，「剴剴案」蔣萬安忘了嗎？監察院還糾正了台北市政府。

林亮君表示，最近伶牙俐齒、有人護駕的蔣市長，在一早市民通勤、上班上課的時間，發表的重大意見，是痛罵監察院的人事案？卻不是蔣萬安對監院的重大表態，不是台北市政的說明、議員質詢缺失的檢討、大龍市場改建報告敷衍的改進、北市幼兒園設開放式吸菸區的檢討、大巨蛋不斷漏水。

她說，蔣市長說「監察院在一些民眾關心的議題上閃閃躲躲、輕輕放下」但「剴剴案」蔣萬安忘了嗎？大家記性沒那麼差，時間不過一年前，監察院針對「剴剴案」的兒少悲劇，糾正了台北市政府，認為台北市政府對於居家托育人員之輔導管理、監督與檢查流於形式，未善盡主管機關保障及維護兒童生命之責。同案監察院也糾正了新北市政府和衛福部。

林亮君說，一年前被監察院糾正後，蔣萬安怎麼回應？蔣萬安說該怎麼裁罰，就怎麼裁罰；「剴剴案」是社會悲劇、社會安全網的漏接，是全台灣人民關心的議題，監察院過去也對寶林茶室中毒案、信義區幼兒園狼師案等糾正台北市政府，真的正事不做，對民眾關心議題閃閃躲躲的，是蔣萬安。

蔣萬安 林亮君 監院 剴剴案

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