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蔣萬安拋廢監院 蔡其昌：國民黨是立院多數快提案修憲
總統府昨天公布第七屆29位監委名單，台北市長蔣萬安建議，藍白全部否決29位提名人選，先凍結監院運作再爭取朝野共識，修憲廢監院。民進黨立院黨團總召蔡其昌今天表示，這純粹是要打擊民進黨政府所提的人事案，否則國民黨在立院是多數，要修憲大家都願意談，不要只是嘴巴講。
蔡其昌指出，台灣到底要走向三權分立、五權分立或是何種憲政體制，大家都很願意談，但國民黨都只有嘴巴講，不願意談制度；在這情況下，只要是民進黨政府提出的監委名單，不管怎麼提，國民黨都會反對，這只是在人事進行耽擱、只是一個政治動作，純粹擺明要打擊民進黨政府，並不是對台灣的憲政體制改造有所想法。
蔡其昌說，藍白如果都覺得監察院不應該存在，那應該提案修憲，看五權憲法的制度要如何調整，否則呈現出來的就是為反對而反對、為杯葛而杯葛，民進黨無論再找社會多優秀的人才，一樣在立院都不會通過人事審查，因為在野黨只要看到民進黨就反對。
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