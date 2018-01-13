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糾正政院一例一休 監委被提名人多反對

2018-01-13 00:33聯合報 記者鄭媁、丘采薇程嘉文／台北報導

監察院財政經濟委員會針對前年的一例一休修法，通過對行政院與勞動部提出糾正。 圖／...
監察院財政經濟委員會針對前年的一例一休修法，通過對行政院與勞動部提出糾正。 圖／聯合報系資料照片
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立法院臨時會昨天審查補提名第五屆監察委員人事案，日前三讀的「勞動基準法」修正案也成詢問焦點。國民黨立委陳宜民詢問六名被提名人，是否認同監院對行政院和勞動部提出糾正？除前立委田秋堇拒絕作答，其餘多是表示不同意；監委被提名人王幼玲則直言「這次修法並沒有進步。」

監察委員陳慶財、方萬富和楊美鈴調查「一例一休」修法，認為勞動部事前評估不足，行政院七天完成爭議性高的法案審查，且法令上路不給緩衝期，通過糾正行政院與勞動部。

陳宜民昨天詢問六名被提名人，是否認同監院日前糾正行政院和勞動部在《勞基法》修法過程中的缺失？田秋堇拒絕作答；王幼玲既贊成又反對，她說，監察院應具體說出修法上路後造成什麼影響，勞動部門是否沒有去處理。而其他人則認為不同意。

被提名人高涌誠直言反對，認為監察權應該回歸國會，當初立法院已完成修法，不管大家是否同意，監察院對立院已完成修法的法案，不適合提出糾正案。田秋堇則說，監察院只因法律上路未給緩衝期就提糾正案，是否變成上路沒給緩衝期的法律都有問題，這個糾正理由有需要再去考量，她沒辦法回答。

王幼玲曾任台灣勞工陣線聯盟理監事，自傳提到因勞動權專長而被延攬、和基層人民一起呼吸。當國民黨立委許毓仁詢問對此次「勞基法」修正的看法，王幼玲回答，她贊成加班費核實計算、反對加班上限提高；至於「加班換補休」，她希望能堅持以勞工為主動。

許毓仁追問「所以是持反對立場？」王幼玲點頭，並坦言認為此次修法沒有進步；但是否會造成勞權倒退，要看日後執行狀況。她也說，勞動部要負起監察責任，並做到長期監測，「若他們沒有做到，就是沒做到把關，我會提糾正。」

勞動部監察院一例一休田秋堇許毓仁
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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