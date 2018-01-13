觀察站／專業優先？服務政治？待觀察

2018-01-13 00:38 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 丘采薇



新的監察院到底是專業優先，還是為政治服務，全民都等著看。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 立法院臨時會將行使監委人事同意權，但民進黨一貫主張廢除監院，也讓所有被提名人免不了被質疑「要廢監院又要當監委」。昨天審查會進行詢答時許多人多次「無言以對」，場面尷尬。

雖然蔡英文總統提名的人選幾乎確定將可憑民進黨在立院的人數優勢過關，但這些新監委上任後能否拋開黨派意識形態監督政府，或與監院舊勢力對壘，後續還有待觀察。

昨天六位被提名人被問到「廢監院」議題，大多表示贊同，雖被外界質疑立場矛盾，但對民進黨而言，過去主張廢監院，如今更急迫的狀況是現任監委皆為前總統馬英九任內提名。

尤其最近這些監委聲援國民黨，針對年金改革修法以及「不當黨產處理條例」立法釋憲，讓綠營很刺眼，若不補提名「中和一下」，接下來恐會不斷「被修理」。

日前民進黨立委蔡易餘砲轟監院配合國民黨，不但提出黨產釋憲，甚至把國民黨反對年金改革的理由也提出來釋憲，「淪為國民黨的附隨組織」，因此監委補提名有急迫性。此番言論被質疑之後，民進黨又拋出「現任監委若總辭，立院就不處理監委同意權」的主張，看似是質疑現任監委的公正性，但也凸顯蔡總統補提的十一人可能代表「另一派」，未來恐怕很難與政治脫離關係。

監察院的職責是監督政府施政，但新監委就任後，內部卻因政治立場不同，未來可能分為新、舊派，或藍、綠派；往後若個別監委對行政部門提出糾正案，還得評估是否遭其他「同事」反對，造成監院內部步調不一。

猶如六位被提名人昨被問到是否同意日前監委對行政部門修正勞基法提出糾正，沒人敢認同。新的監察院到底是專業優先，還是為政治服務，全民都等著看。