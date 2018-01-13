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贊成廢監院 藍質疑：如何說服國人自己適任監委

2018-01-13 00:44聯合報 記者鄭媁、丘采薇／台北報導

立法院臨時會昨第一次全院委員會，審查監委人事同意權，國民黨立委陳宜民要被提名人張...
立法院臨時會昨第一次全院委員會，審查監委人事同意權，國民黨立委陳宜民要被提名人張武修（右起）、田秋堇、高涌誠、林盛豐、瓦歷斯·貝林、王幼玲，用○、X牌子，表達對各個議題支持與否。 記者林伯東／攝影
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立法院臨時會昨天審查補提名第五屆監察委員人事案。與會的六位監委被提名人，有五人贊成廢除監察院。國民黨立院黨團首席副書記長李彥秀質疑，如果連監委被提名人都否定監察院的功能，要如何說服國人自己能適任監委的工作？

李彥秀抨擊，民進黨以往堅持廢除監察院，執政後卻提名監委，昨非今是；民進黨團總召柯建銘又片面宣稱只要現有監委總辭就不提名，顯然民進黨只把監院當成政治操作及酬庸工作，而非肩負監察御史角色重要的國家名位，令人失望。

李彥秀質疑，部分監委被提名人認為，監院的功能取決於監委是否適任的說法，也和民進黨長期認為廢除監察院是制度改革，而非人選問題完全不同；民進黨應該說清楚，是希望派好的監委進去監察院落實監察院功能，還是要做制度改革，廢除監察院。

不過，民進黨立委李俊俋表示，廢除考、監兩院是民進黨一貫的立場，但因為現在憲法還沒修改，依規定只要監委有缺額，總統還是要提名，立院還是要行使同意權，至於多位被提名人也認為監察員應該「有條件廢除」，都可以理解。

民進黨立委段宜康表示，監委對行政部門的違法失職要提出糾正，對公務員要提出彈劾或糾舉，「什麼叫失職？會牽涉到監委對自己職權的認知」，監察院許多調查恐怕都擴大自己的職權。

民進黨監察院李彥秀柯建銘段宜康
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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