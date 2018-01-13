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廢監院？ 5監委被提名人贊成

2018-01-13 00:49聯合報 記者丘采薇周佑政程嘉文／台北報導

立委要求監委被提名人田秋堇（右起）、瓦歷斯·貝林、高涌誠、王幼玲、張武修、林盛豐...
立委要求監委被提名人田秋堇（右起）、瓦歷斯·貝林、高涌誠、王幼玲、張武修、林盛豐用舉手方式對不同議題「選邊」。 記者林伯東／攝影
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立法院臨時會昨天舉行院會，對監委被提名人進行詢答，針對立委詢問是否廢除監察院，與會的六位監委被提名人中，有五人認為應廢除或有條件廢除監察院。被提名人高涌誠更直言，將傳統監察權回歸到國會，是最理想的方式。

有現任監委質疑，這些被提名人反對監察院，又要當監察委員，言行不一的公職人員或政黨，恐難得到人民信任。

蔡英文總統去年三月補提名十一位監委，立法院臨時會預計將於下周二行使同意權，昨天六位監委被提名人王幼玲、田秋堇、瓦歷斯．貝林、林盛豐、高涌誠及張武修率先接受立委詢問。國民黨立委李彥秀一上台就詢問六人「是否贊同廢除監察院？」

對此，王幼玲表示，監院在未修憲前應該存在，但相關業務與功能應轉型；其餘五人都贊同應廢除或有條件廢除監察院。林盛豐表示，有條件贊成廢除監察院，張武修則說，贊成廢除。

田秋堇表示，她有條件贊同廢除監察院，但如果監察院廢除，相關職權就會移到立法院，隨後她提到，但現在還是有立委靠買票當選，令國人很難相信，因此在修憲之前，監察院應繼續存在。瓦歷斯．貝林則說尊重立院修憲，李彥秀追問，「您個人心中是贊成的？」瓦歷斯．貝林點頭回應。高涌誠表示，他贊成廢除監察院，但監察權功能應保留，將傳統監察權回歸國會。

監察院對此沒有正式回應，不過一位不願具名的現任監委表示，誠信是普世價值，對政府而言尤其如此；這些被提名人反對監察院，又要當監察委員，言行不一的公職人員或政黨，能夠得到人民信任嗎？

曾任立委、監委的金門大學教授周陽山表示，如今要求廢監院者，幾乎都不了解監察權為何，全球有一百七十多個國家設有獨立的監察機關，中國大陸最近還要配合國家監察委的設立進行修憲。此外，外界詬病監院效能不彰，其實是因為預算權被行政院主計總處控制，監院只有四百個人、每年七億元，「比鄉公所還不如」。如果監察考試兩院能比照司法院，有自行編列預算的權力，相信表現絕不只如此。

監察院修憲立法院田秋堇李彥秀
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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