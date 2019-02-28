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不是完美的華為Mate X 仍被美媒評為折疊螢幕第一

2019-02-28 14:51莊翔婷

華為Mate X打開後可變成8吋大螢幕。圖／華為提供
華為Mate X打開後可變成8吋大螢幕。圖／華為提供
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華為Mate X發佈造成不小的轟動，除了定價不是一般人能輕鬆買的起以外，折疊螢幕也相當引人注意，美國的媒體甚至給他第一名的評價，讓這支手機一出現就獲得相當多的討論。

據今日頭條消息，美國科技媒體The Verge的產品測試者，近日親身體驗華為最新發佈的Mate X可折疊手機，他表示手機的OLED顯示螢幕為塑膠材質並非一般手機的玻璃材質，因此更容易折疊，對比度、色彩飽和度及鮮豔度都與一般智能手機差不多，但是塑膠材質比較不易反光，使用上會讓眼睛感覺更舒適，美中不足的是，雖然與一般手機屏幕有相同的摩擦力，但是「更容易出現刮痕」。

「屏幕折痕」是很大一項折疊手機令人在意的地方，在之前中國柔宇科技公司生產第一支折疊手機，引發業界的大肆討論，其中受到非常多批評的就是折疊時會有屏幕折痕，而The Verge的測試者在短時間使用Mate X後給了相當好的評價，表示「這絕對是他見過最平坦的折疊手機」。

文章最後The Verge還對華為這款Mate X評分，他們認為如果按照目前智能手機的最高標準來看Mate X，它是最接近人們對可折疊設備期望的產品，給他第一名的評價。雖然在發佈會後獲得不少青睞，但對於一般消費者來說價格實在太不親民，如果要讓大眾都能購買可能還要等到折疊螢幕普及化。

折疊手機華為

莊翔婷

聯合新聞網數位特約作者。
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