除了提供滿滿電量的手機產品 勁量也推出螢幕可凹折的5G手機產品

過去以超大電池電量作為旗下掛名品牌手機賣點的勁量 (Energizer)，在此次MWC 2019開展前不但宣布推出電池電量高達18000mAh、待機時間標榜可達50天左右的Power Max P18K Pop，更進一步展示旗下採螢幕可凹折設計，並且對應5G連網的手機產品Power Max P8100S。

分享 facebook

從勁量手機產品基本上是以掛牌形式客製化生產製作 (甚至還可以旗下手機產品再跟其他品牌聯名)的情況，預期此次推出的Power Max P8100S應該也是採取中國白牌手機製造商的產品設計，並且加上客製化元素。

硬體規格方面，此款手機也搭載Qualcomm Snapdragon 855，甚至採用Snapdragon X50連網晶片對應5G連網功能，其他則配置8GB記憶體、25GB儲存容量，支援micro SD記憶卡擴充，相機部分則搭載前置2400萬畫素視訊鏡頭，以及後置4800萬畫素+1200萬畫素雙鏡頭主相機，電池容量則為10000mAh，並且支援USB PD 2.0快充。

分享 facebook

而最大特色除了採用Qualcomm新款高階處理器規格，並且加入支援5G連網功能，Power Max P8100S更搭載螢幕可凹折設計，並且採用類似三星Galaxy Fold的設計模式，亦即在外側獨立螢幕，而內側則是搭載可向內凹折的軟性螢幕。

不過，在現場靜態展示中，勁量並未實際開放體驗，同時軟性螢幕部分也僅維持朝下進行展示，因此無法確認Power Max P8100S所採用軟性螢幕實際凹折表現。

就勁量說明，Power Max P8100S在外側螢幕採用18:9顯示比例、Full HD+解析度的6吋規格，而內部可凹折使用的軟性螢幕則採4:3顯示比例、Full HD+解析度的8.1吋規格，預期採對折收納使用模式，但不確定面板是否採用華星光電旗下產品。

在建議售價方面，勁量預計僅以850歐元銷售此款新機，換算成新台幣約為3萬元左右，目前並未公布具體上市時間。

分享 facebook

真‧電池怪獸Power Max P18K Pop

相比過往勁量主打超大電池容量設計的手機產品，此次推出的Power Max P18K Pop由於直接搭載18000mAh電池電量，幾乎超越市面上絕大多數強調高電量、長待機時間表現機種，分別對應長達2天的連續播影片表現，以及可連續播放音樂長達100小時，連續通話時間約可達90小時，待機時間則是長達50天左右，真正做到一支手機可以撐很久。

分享 facebook

目前很難想像什麼情況下會使用這樣設計，畢竟這款手機拿在手上也頗具份量，隨身攜帶使用可能也不太方便，但勁量多半是因為有市場需求，加上可以成為此次MWC 2019展出重點，因此宣布推出此款內電池容量高達18000mAh，同時厚度也明顯增加為18mm的Power Max P18K Pop。

Power Max P18K Pop採用解析度為Full HD+的、18:9顯示比例的6.2吋IPS LCD螢幕，搭配使用聯發科Helio P70、6GB記憶體與128GB儲存容量，本身則支援雙SIM卡插槽與指紋辨識設計，分別採用1600萬畫素+200萬畫素的升降式前鏡頭，主相機則搭載1200萬畫素+500萬畫素與200萬畫素組合的三鏡頭主相機。

為了配合18000mAh電池容量規格使用需求，勁量在Power Max P18K Pop提供USB PD 2.0快充技術，讓使用者能更快補充電力，本身也同樣具備反向充電功能，可透過底部USB-C連接埠幫其他裝置充電。

在此次MWC 2019期間，勁量也對外開放此款手機預訂，預計將在今年夏季正式推出。

另外，相比用18000mAh電池電量作為特色的Power Max P18K Pop，勁量也以完全相同硬體規格，但內建電池容量改為3500mAh設計的Power Max U620S Pop，機身厚度也比較趨於正常手機設計。

Power Max P18K Pop 分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

電池容量、機身厚度較為一般的Power Max U620S Pop 分享 facebook

實際盒裝 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》