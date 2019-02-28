除了提供滿滿電量的手機產品 勁量也推出螢幕可凹折的5G手機產品
過去以超大電池電量作為旗下掛名品牌手機賣點的勁量 (Energizer)，在此次MWC 2019開展前不但宣布推出電池電量高達18000mAh、待機時間標榜可達50天左右的Power Max P18K Pop，更進一步展示旗下採螢幕可凹折設計，並且對應5G連網的手機產品Power Max P8100S。
從勁量手機產品基本上是以掛牌形式客製化生產製作 (甚至還可以旗下手機產品再跟其他品牌聯名)的情況，預期此次推出的Power Max P8100S應該也是採取中國白牌手機製造商的產品設計，並且加上客製化元素。
硬體規格方面，此款手機也搭載Qualcomm Snapdragon 855，甚至採用Snapdragon X50連網晶片對應5G連網功能，其他則配置8GB記憶體、25GB儲存容量，支援micro SD記憶卡擴充，相機部分則搭載前置2400萬畫素視訊鏡頭，以及後置4800萬畫素+1200萬畫素雙鏡頭主相機，電池容量則為10000mAh，並且支援USB PD 2.0快充。
而最大特色除了採用Qualcomm新款高階處理器規格，並且加入支援5G連網功能，Power Max P8100S更搭載螢幕可凹折設計，並且採用類似三星Galaxy Fold的設計模式，亦即在外側獨立螢幕，而內側則是搭載可向內凹折的軟性螢幕。
不過，在現場靜態展示中，勁量並未實際開放體驗，同時軟性螢幕部分也僅維持朝下進行展示，因此無法確認Power Max P8100S所採用軟性螢幕實際凹折表現。
就勁量說明，Power Max P8100S在外側螢幕採用18:9顯示比例、Full HD+解析度的6吋規格，而內部可凹折使用的軟性螢幕則採4:3顯示比例、Full HD+解析度的8.1吋規格，預期採對折收納使用模式，但不確定面板是否採用華星光電旗下產品。
在建議售價方面，勁量預計僅以850歐元銷售此款新機，換算成新台幣約為3萬元左右，目前並未公布具體上市時間。
真‧電池怪獸Power Max P18K Pop
相比過往勁量主打超大電池容量設計的手機產品，此次推出的Power Max P18K Pop由於直接搭載18000mAh電池電量，幾乎超越市面上絕大多數強調高電量、長待機時間表現機種，分別對應長達2天的連續播影片表現，以及可連續播放音樂長達100小時，連續通話時間約可達90小時，待機時間則是長達50天左右，真正做到一支手機可以撐很久。
目前很難想像什麼情況下會使用這樣設計，畢竟這款手機拿在手上也頗具份量，隨身攜帶使用可能也不太方便，但勁量多半是因為有市場需求，加上可以成為此次MWC 2019展出重點，因此宣布推出此款內電池容量高達18000mAh，同時厚度也明顯增加為18mm的Power Max P18K Pop。
Power Max P18K Pop採用解析度為Full HD+的、18:9顯示比例的6.2吋IPS LCD螢幕，搭配使用聯發科Helio P70、6GB記憶體與128GB儲存容量，本身則支援雙SIM卡插槽與指紋辨識設計，分別採用1600萬畫素+200萬畫素的升降式前鏡頭，主相機則搭載1200萬畫素+500萬畫素與200萬畫素組合的三鏡頭主相機。
為了配合18000mAh電池容量規格使用需求，勁量在Power Max P18K Pop提供USB PD 2.0快充技術，讓使用者能更快補充電力，本身也同樣具備反向充電功能，可透過底部USB-C連接埠幫其他裝置充電。
在此次MWC 2019期間，勁量也對外開放此款手機預訂，預計將在今年夏季正式推出。
另外，相比用18000mAh電池電量作為特色的Power Max P18K Pop，勁量也以完全相同硬體規格，但內建電池容量改為3500mAh設計的Power Max U620S Pop，機身厚度也比較趨於正常手機設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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