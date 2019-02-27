專訪／Xperia 1回歸Sony設計理念 希望使用者感受技術力

此次在MWC 2019正式揭曉新款採用21:9顯示比例、添加更多專業拍攝元素的旗艦手機Xepria 1之後，筆者也進一步從Sony Mobile資深產品策劃經理染谷洋祐口中了解此次新機設計理念。

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如同過往Sony Mobile將Sony旗下技術整合在Xepria系列手機產品，並且圍繞在「可讓消費者創造更多內容、體驗更多內容」的設計想法，此次推出的Xepria 1採用仿照電影21:9顯示比例的螢幕設計，讓螢幕能在尺寸提升之外，同時確保手機方便單手持握、機身相對更小的使用需求，同時無需牽就使用瀏海或開孔設計螢幕，進而能在眾多手機產品維持Sony Mobile既有設計特徵。

而相比去年推行的Xperia XZ2、Xepria XZ2 Premium與Xepria XZ3採用圓潤弧度視覺的Ambient Flow設計概念，Sony Mobile在Xepria 1恢復原本前後平面的機身設計，雖然看起來與更早之前採用的Loop Surface概念設計相似，但染谷洋祐透露此次並未特別在設計理念上採用任何命名，而是希望在新機恢復Sony Mobile過往設計元素，因此在配色部分也再次加入過往Xperia系列旗艦機種經典的紫色款式設計。

與去年推出機種外型設計比較 分享 facebook

至於此次新機名稱改為Xperia 1的原因，染谷洋祐表示希望在新機的影像視覺感受、內容創作等方面表現，能讓消費者獲得最好的肯定感受，同時也呼應Sony過去以來在高解析影音技術上的領先，因此在這次發表新機啟用全新命名方式，而此次一同發表的Xperia 10與Xperia 10 Plus也是基於相同因素而改變命名方式。

但定位入門機種的Xperia L3並未跟進全新命名方式的原因，則其實與本身並未跟進採用21:9顯示比例螢幕有關，同時就產品本身來看，其實也是先前推出機種的後期更新產品，因此維持既有命名方式。

另外，對於今年是否可能再推出Premium定位機種，染谷洋祐僅說明目前推出的Xperia 1是Sony Mobile現階段最高階手機產品，並未透露接下來是否還會有其他進階產品問世。

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呼應消費者需求重新打造設計，全新命名方式呼應Sony在高解析音質技術領先優勢

染谷洋祐也不諱言恢復這樣的設計，確實在過去一年以來聽取不少Xepria用戶反饋意見，加上其他設計想法考量，因此最終決定藉由原本前後平面的設計，加上此次新機強調如21:9顯示比例螢幕的設計元素，藉此詮釋全新手機特色。

而去年在新機維持搭載無線充電設計，在今年推行的Xperia 1卻取消此項設計，染谷洋祐則表示Sony Mobile目前在Xperia系列機種設計想法中，會以最重要的設計項目為優先，例如此次在Xepria 1的設計重點在於21:9顯示比例螢幕表現，以及首次導入的三鏡頭主相機設計，並且搭配新款處理器規格，在滿足此類需求之後才會繼續考慮是否加入其他功能，因此在Xepria 1有限的機身空間內，便無法再容納無線充電模組設計，但並不代表未來推出新機也不會再次加入無線充電功能。

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但染谷洋祐也說明，Xperia系列機種在產品設計要求仍有一定堅持，其中一個重點項目便是希望在手機產品上發揮可讓消費者感受Sony所有技術優勢，因此在螢幕畫面表現、高解析聲音表現，以及相機拍攝表現都會盡可能追求極致，在許多設計取捨中更不會輕言放棄極致表現的可能性。

舉例來說，過去認為4K解析度設計用於手機產品的體驗不佳，除了當時技術仍未到位，同時可能會因為過於耗電導致使用體驗不佳，因此並未成為實際應用規格，但在後續改善電池等問題之後，Sony Mobile也就開始讓4K解析度螢幕成為設計規格選項，並且讓消費者能感受更高解析度所帶來視覺體驗。

未來是否可能跟進「瀏海」、「開孔」等造型螢幕設計？

不過，若在旗艦機種持續維持現有理念，以四方邊角形式打造螢幕，並且盡可能提升更高顯示佔比，日後是否可能因為成本、生產效率等因素，進而未來推出的旗艦手機，或是中階入門機種採用全新螢幕設計，染谷洋祐僅強調現階段Sony Mobile在手機產品的設計想法並不會改變，但是對於未來市場發展可能性並不會進一步做推論。

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而針對現有21:9顯示比例的螢幕設計，Sony Mobile的想法則是希望在手機上呈現電影等級的視覺體驗，因此除了導入21:9顯示比例、支援4K HDR顯示效果的Cine-Wide螢幕設計，更將螢幕顯示色域標準提升至BT2020規格，幾乎已經超越人眼所能辨識範圍，因此能呈現人眼所及更鮮豔、更豐富色彩表現，同時也藉由OLED螢幕特性詮釋真實黑色表現。

由於能呈現更真實色彩表現，Sony甚至強調可將Xepria 1直接用於電影拍攝監看設備，幾乎可發揮其下Master系列監看螢幕使用效果，搭配手機使用特性更能在拍攝內容確認後進行後續調整溝通，並且直接在手機螢幕上說明調整細節，藉此加快電影工作製作效率。

同時，Sony Mobile也進一步與更多遊戲、服務app合作，使其app能以符合21:9顯示比例模式運作，並且藉由21:9上下分割螢幕同時啟用，甚至對應更寬廣的視覺感受。但針對對應PlayStation平台的Remote Play功能，現階段暫時還是會以16:9顯示比例呈現，但Sony Mobile方面表示開始有越來越多遊戲加入21:9顯示比例畫面格式，或許未來PlayStation也會有對應調整可能性，藉此讓遊戲能以更寬廣視野遊玩。

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首次採用三鏡頭主相機的原因？

相比過往Sony Mobile堅持透過單一相機鏡頭完成所有拍攝需求，即便是去年推出的Xperia XZ2 Premium所採用雙鏡頭設計，也僅只是為了讓影像表現更加豐富，而在後續推出的Xperia XZ3恢復採用單一鏡頭設計規格。可是在此次推出的Xperia 1，卻成為Sony Mobile第一次在手機產品內採用三鏡頭主相機的設計。

就染谷洋祐表示，其實此次在Xepria 1採用三鏡頭相機設計，不外乎是為了追求更好的拍攝表現，同時也認知僅透過單一鏡頭完成所有拍攝需求，終究在部分情況產生限制，例如望遠端取景是希望透光學鏡頭擷取最自然影像，或是透過人工智慧運算合成，甚至在超廣角拍攝需求更難以透過單一鏡頭實現，畢竟直接涉及物理上的拍攝角度限制，即便可以透過軟體運算合成方式獲取相似拍攝效果，但以實際應用仍不比直接透過一組超廣角鏡頭捕捉影像來得快速、簡單。

因此配合Xepria 1希望著重電影等級的拍攝創作體驗想法，Xperia 1在背面分別搭載採1200萬畫素超廣角鏡頭 (16mm)、1200畫素與f/1.6光圈廣角鏡頭 (26mm)，以及1200萬畫素兩倍遠距鏡頭 (52mm)組合，其中廣角、長焦均有光學防震，支援21:9顯示比例的4K HDR錄影，相機拍攝功能則包含支援雙像素對焦技術、支援10fps連拍與業界首款眼部即時動態對焦，以及在RAW檔階段就進行噪點處理，藉此減少拍攝影像畫質受影響情況，另外在低光環境拍攝表現依然有所提昇。

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希望每一位Xepria 1使用者均能成為影音創作者

在強調Xperia 1搭載的三鏡頭主相機所對應拍攝表現之餘，染谷洋祐也說明Xperia 1在影音感受上的提升，不僅如先前說明可作為電影拍攝時的監看螢幕使用，本身也支援以軟硬體整合形成的10位元採表現，並且支援更自然的SDR升頻顯示技術，讓更多影音內容可在解析度提升之外，更可對應HDR顯示效果，同時Sony Mobile也與杜比實驗室合作，在Dolby Atmos全景聲技術基礎下，讓聲音能有更精確的方位指向表現。

滿足此類需求之下，使用者才能透過Xperia 1進行電影等級般的內容創作，並且藉由Xperia 1獲得更深層的高解析影音沉浸體驗。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》