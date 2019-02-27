TCL將以自有品牌推行螢幕可凹折手機 最快明年以親民價格推出

由TCL旗下華星光電展示的螢幕可凹折手機設計，預計將會在明年以TCL自有品牌推行實際市售產品，同時強調將以眾人買得起的親民價格推出。

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在三星、華為先後公布旗下螢幕可凹折手機產品，同時也確認將以驚人價位進入市場銷售，稍早在MWC 2019對外展示旗下螢幕可凹折手機設計的TCL，則是強調將以更親民價位於市場推行螢幕可凹折手機產品，讓更多消費者可以更容易購買。

不過，TCL預計明年才會以自有品牌於市場推行此類產品，但不確定是否以TCL品牌推行應用機種，或是會歸屬於目前取得使用授權的Alcatel或BlackBerry品牌之下。

而就三星、華為各自推行的螢幕可凹折手機價位偏高情況，其中包含螢幕可凹折的面板造價成本仍高，同時包含凹折機構、機身框架，乃至於內部天線、電池等元件設計都會讓整體售價攀高，但若未來此類產品更具體普及之後，或許就會像現行手機產品價格能有更加親民表現。

在此次TCL展示設計中，其中一款螢幕可凹折手機設計採用7.2吋、2K解析度的軟性AMOLED面板，同時藉由窄邊框設計對應90.73%顯示佔比，並且支援100% NTSC廣色域顯示效果。

此外，此款設計將採用名為DragonHinge的轉軸設計，讓螢幕對半凹折之後，可以讓機身貼近平整疊合型態。而機身外側也同樣配置一組螢幕，並且搭載4鏡頭相機模組，但內側螢幕端並未額外配置鏡頭設計。

另一款螢幕可凹折手機設計，則是採用皮夾形式設計，透過直向凹折方式使用，雖然對應較小螢幕尺寸，但顯然實際凹折角度仍不算大，導致凹折後的機身厚度與螢幕之間空隙相當明顯，但由於現階段依然處於概念設計，因此未來應該還是有機會改善。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》