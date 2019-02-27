動手玩／全新概念「可穿戴式手機」 搭載4吋軟性螢幕與可穿戴設計的Nubia α亮相

先前預告即將在MWC 2019展出的可穿戴手機Nubia α，稍早終於公布實際面貌，採與去年原型設計不同型式，同樣採用維信諾 (Visionox)所提供軟性OLED螢幕面板，打造4吋可環繞手腕的形式設計，並且分別整合eSIM、Wi-Fi與藍牙連接功能，藉由相比其他穿戴裝置大約230%顯示比例面積，增加穿戴裝置整體實用性。

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從外觀來看，Nubia α基本上就是一款智慧手錶，但本身整合完整的智慧型手機功能，不但可以透過eSIM通話、上網，同時也能藉由客製化作業系統對應浮空手勢操作、聲控指令，或是透過多點觸控方式進行操作，另外也能藉由客製化調整不同錶面設計。

硬體規格方面，Nubia α本身搭載Qualcomm Snapdrafgon Wear 2100處理器，配置1GB記憶體與8GB儲存容量，電池容量則可對應1-2天左右的待機使用時間，而機身不但採用傳統金屬鉸鍊帶設計，更分別提供不鏽鋼灰色款式，以及採18K金打造的金色款式。

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至於機身則對應防水設計，軟性螢幕面板表面也藉由聚醯亞胺材質披覆作為保護，另外Nubia α也搭載一組500萬畫素視訊鏡頭，方便使用者使用視訊電話溝通，或是用於拍照、錄影。

另外，同樣內建健康記錄功能，並且支援心律、睡眠品質追蹤，或是透過藍牙連接Nubia Pods在內無線耳機配件聆聽音樂。

Nubia α預計在今年四月進入市場銷售，其中僅搭載藍牙連接功能的一般版將以449歐元價格於全球市場推出，而搭載eSIM連網通話版本則區分不鏽鋼黑與18K金兩種款式，前者將以549歐元價格銷售，後者則以649歐元價格銷售，同樣會在今年四月進入中國市場銷售，預計第三季進入歐洲市場，而北美市場則預計在今年第四季開放銷售。

Nubia α實際動眼看：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》