動眼看／三星2019新款中階手機Galaxy A30、A50 首次採用雙位數命名

除了在MWC 2019實際展示Galaxy S10 5G連網版本，三星也配合展出揭曉新款中階手機，分別為Galaxy A30與Galaxy A50。

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此次推出的Galaxy A30與Galaxy A50，分別隸屬於全新Galaxy A系列產品，並且首度在此系列機種採用雙位數命名方式。

兩款新機均搭載三星Infinity-U形式的水滴造型螢幕，並且均採用6.4吋Super AMOLED面板設計，主要搭載三星包含Samsung Health、Samsung Pay、Bixby在內重點功能服務。

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不過，Galaxy A30更主打4000mAh電池電量，以及支援快速充電設計，相機則搭載包含1600萬畫素主鏡頭與500萬畫素廣角鏡頭組合的主相機，並且配置1600萬畫素視訊鏡頭，分別搭載3GB或4GB記憶體，以及32GB或64GB儲存容量，機身分別提供黑、白、藍、紅四款配色，並且搭載背面指紋辨識與臉部識別功能。

而Galaxy A50則同樣搭載6.4吋Super AMOLED面板、Infinity-U形式的水滴造型螢幕，分別搭載4GB或6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，相機則分別搭載2500萬畫素主鏡頭+800萬畫素廣角鏡頭，以及一組500萬畫素景深鏡頭構成的三鏡頭主相機，視訊鏡頭則採2500萬畫素規格，指紋識別則採螢幕下辨識設計，機身顏色分別提供黑、白、藍與珊瑚色，電池容量一樣為4000mAh，並且支援15W快充技術。

其中，Galaxy A30將採用三星自有Exynos 7904處理器，而Galaxy A50則採用Exynos 9610處理器規格，而非使用Qualcomm處理器產品。

Galaxy A30：

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Galaxy A50：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》