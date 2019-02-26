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勁量新手機厚如「磚塊」 待機50天無人能比

2019-02-26 22:08聯合新聞網 綜合報導

知名電池品牌勁量日前在世界通訊大會推出最新款手機，配有18000mAh電池，待機...
知名電池品牌勁量日前在世界通訊大會推出最新款手機，配有18000mAh電池，待機可達50天，意外成為亮點。圖擷自《Expertreviews》
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現今各家智慧型手機講求輕薄、方便攜帶，不過知名電池品牌勁量（Energizer）卻反其道而行，在昨（25）日的世界行動通訊大會MWC中推出號稱有史以來電池容量最大的手機，待機時間長達50天，不過手機厚度相較一般智慧型手機多了兩倍以上，側看宛如磚頭，也意外成為展場焦點。

據外媒《MacRumors》報導，此次勁量推出的智慧型手機型號為「Energizer Power Max P18K Pop」，配有6.2吋螢幕、兩顆彈出式前鏡頭與三鏡頭後置攝影，並搭配6GB内存和128GB儲存空間，搭載安卓（Android） 9.0系统，雖然未列出手機重量，但預估可能重達1磅（約500公克），外型有如一台鑲有螢幕的巨大行動電源。

然而這款手機最驚人的亮點莫過於其電池容量，號稱史上最大、高達18000mAh，是iPhone XS Max 配備的3174mAh電池的5倍以上。據勁量官方公布資訊，這款手機可連續通話長達90小時、觀看影片48小時以及播放音樂100小時。在待機狀況下，該電池甚至可連續50天都無需充電。

反觀，由於配備電池容量甚大，此款手機厚度為1.8公分，不但比小米10000mAh容量的行動電源還要厚，就算將兩支一般智慧型手機疊在一起，厚度仍不及Energizer Power Max P18K Pop。

報導中也指出，整體而言，除了電池和外觀上驚艷眾人外，其他硬體規格表現一般，處理器採用聯發科Helio P70、沒有防水、防震功能。勁量預計在今年6月正式發布此款手機，目前售價為682美元（約新台幣2.1萬元）。

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