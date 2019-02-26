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Intel大規模投入5G發展 佈建終端到雲端的完整應用

2019-02-26 12:26楊又肇

雖然日前證實旗下新款5G連網晶片XMM 8160將延後進入市場，Intel顯然在5G連網應用仍準備投入大規模發展，從今年CES 2019宣布將以10nm製程、代號Snow Ridge的5G網路系統晶片建構小型基地台，並且攜手Ericsson擴展5G網路基礎建設，稍早更在MWC 2019開產時宣布在5G網路應用範疇佈建終端到雲端的完整應用。

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如同先前在CES 2019說明，Intel將在個人終端運算到雲端架構之間，藉由5G連網技術建立更全面的連接運算，其中終端連接運算將藉由預計明年第一季應用在市售產品的新款5G連網晶片XMM 8160XMM 8160，分別對應手持裝置、筆電、連網車輛、穿戴裝置與物聯網設備連接使用需求。

其中，包含Skyworks、Fibocom在內廠商將會藉由XMM 8160連網晶片打造各類5G連網應用產品，而包含D-Link、Arcadyan、Gemtek與VVDN在內業者則預計以Intel現有XMM 7560 LTE連網晶片打造路由器、閘到器等裝置，未來也預期會陸續移轉為XMM 8160連網晶片，藉此對應5G連網需求。

而在5G網路基礎建設方面，Intel則在今年CES 2019已經宣布與Ericsson在內廠商合作，透過10nm製程、代號Snow Ridge的5G網路系統晶片建構小型基地台，並且以此建構RAN運算平台架構。

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至於在雲端運算、資料分析等應用需求，Intel也說明將以全新Cascade Lake架構打造的Xeon Scalable可擴充運算平台對應諸如電信業者、網路服務、人工智慧、巨量數據等應用需求，並且與樂天集團在內業者進行合作。

同時，Intel也計畫透過全新FPGA可程式化架構推出全新加速卡FPGA PAC N3000，預計針對5G網路到核心網路間的虛擬化架構進行加速，並且配合代號Hewitt Lake的全新Xeon D系列處理器對應更具效率的邊緣運算需求。

就Intel立場而言，由於本身具備豐富的運算平台發展能力，搭配過去以來在無線網路連接投入發展經驗，預期將可在接下來的5G連網時代提供更完整的端點到雲端運算解決方案。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

基地台物聯網5GIntel雲端運算

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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