OPPO展示旗下螢幕可凹折手機設計 與華為採相似設計

原本計畫在此次MWC 2019期間展示旗下螢幕可凹折手機設計的OPPO，稍早由OPPO副總裁暨中國大陸事業部總裁沈義人於個人微博頁面展示實際面貌，其中採用類似華為螢幕面外、向內凹折的折疊設計。

(圖／擷自沈義人個人微博頁面) 分享 facebook

從沈義人展示內容顯示，OPPO現階段打造的螢幕可凹折手機，實際凹折方式與華為不久前宣佈推出的Mate X相仿，同時也與柔宇科技打造的概念設計採相同凹折設計。不過，沈義人在相關回覆中強調OPPO所有設計均自行打造，並非僅只是直接使用公版設計。

同時，沈義人也說明目前螢幕可凹折手機帶來的使用體驗並未有明顯提升，因此先前也表示目前螢幕可凹折手機仍處於技術展示階段，但距離實用表現仍有相當大的差距，對於使用者實際使用體驗並不會帶來太大改變，加上目前仍有包含電池、螢幕等技術必須改善，因此不認為此項產品能在現階段帶來太大改變或普及。

原本OPPO有意在此次MWC 2019期間展示，但最終發現實際使用體驗仍未到位，因此最終取消展出計畫，僅著重於旗下與Qualcomm合作的5G連網手機，以及10倍混合光學無損變焦技術。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》