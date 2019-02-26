親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MWC新機搶先看
三星新產品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

梵諦岡最高位階的性侵醜聞：澳洲樞機主教遭判「有罪」

被批病假寫公出 韓國瑜嗆：回台後放馬過來！

高通以全新運算平台RB3 進軍自動化機器人應用市場

2019-02-26 12:35楊又肇

其實Qualcomm並非第一次將Snapdragon系列處理器應用在機器人裝置，但針對越來越多的機器人應用需求增長之下，使得Qualcomm認為可以針對此類應用開闢全新產品類別，因此藉由Snapdragon 845處理器為基礎，在此次MWC 2019開展時宣布推出全新Robotics RB3 Platform，其中同樣整合4G LTE連接能力與Snapdragon AIE人工智慧引擎技術，同時也確保系統運作過程的安全標準。

分享

Robotics RB3 Platform同樣是以Qualcomm Snapdragon系列處理器為核心，一如先前Qualcomm針對小型無人機、虛擬實境裝置等產品開創運算平台類別，此次新增運算平台就是針對市場越來越多應用的自動化機器人產品所打造，讓更多業者能直接藉此運算平台建造機器人應用產品，除了可藉由Snapdragon處理器對應運算效能，以及人工智慧運算模式，更可對應4G LTE連接能力傳遞連接資訊內容，而未來也計畫整合5G連網技術。

除了能以Android作業系統建造機器人運作功能，若應用此運算平台的開發者有其他需求，其實也能使用Linux或ROS機器人作業系統 (Robot Operating System)，同時也能串接Qualcomm旗下Snapdragon AIE人工智慧運算模式，以及Qualcomm預先建立的學習模型等資源。

目前Qualcomm已經與LG、NAVER、Anki、京東，以及獵戶星空在內投入機器人產品發展公司折做，預期今年內就會有相關應用產品問世。

而此時宣布以更具規模方式投入自動化機器人應用發展，自然也將與Intel、NVIDIA在內晶片廠商競爭機器人市場布局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm機器人處理器高通

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

OPPO展示旗下螢幕可凹折手機設計 與華為採相似設計

2019-02-26 12:35

Google計畫讓新款安卓手機 都有專屬按鍵叫出數位助理Google Assistan

2019-02-26 12:49

高通計畫明年推出 可整合處理器使用的第三代5G連網晶片

2019-02-26 12:29

Intel大規模投入5G發展 佈建終端到雲端的完整應用

2019-02-26 12:26

分析師：5G網路還不普及 要換手機再等等

2019-02-25 23:24

世界通訊展擠爆 5G新機各擅勝場

2019-02-25 22:48

TCL展示多款折疊裝置原型：成本低 人人買得起

2019-02-25 18:35

英特爾拱手? 聯發科啃蘋果機會大增

2019-02-25 14:27

MWC聚焦6熱區 「機」戰5G

2019-02-25 14:27

提供更好拍攝使用體驗 Nokia 1 Plus、Nokai 4.2、Nokia 3.2同步亮相

2019-02-25 13:19

搭載特殊5組環狀相機模組的Nokia 9 PureView正式揭曉

2019-02-25 13:18

Nokia Original series新機未亮相 僅以新款功能機Nokia 210取代

2019-02-25 13:15

微軟推出Azure Kinect套件，讓開發者更容易打造體感識別應用服務

2019-02-25 13:09

微軟揭曉HoloLens 2 換上更寬廣視野、更輕巧機身、搭載Snapdragon 850處理器

2019-02-25 13:06

LG首款對應5G連網機種V50 ThinQ亮相 搭載可擴展顯示範圍的第二螢幕配件

2019-02-25 13:04

LG G8 ThinQ搭載手勢浮空操作功能、藉由螢幕發聲增加音域表現

2019-02-25 13:03

華為更新MateBook系列筆電機種 加上更聰明、更快連網表現

2019-02-25 08:34

華為螢幕可凹折手機Mate X支援5G連網 換算新台幣約高達8萬元之譜

2019-02-25 08:24

微軟發表新一代AR頭戴式HoloLens 2 視野更寬操作簡化

2019-02-25 08:24

貴到頂天！華為摺疊手機超薄亮相 支援5G價格飆破8萬

2019-02-25 02:35

MWC／小米MIX 3 5G展前搶先發布 定價超佛心

2019-02-25 01:08

華為發布Mate X 擁有下載1GB影片只要3秒等8大亮點

2019-02-24 23:36

比三星貴！華為首支5G折疊手機Mate X 要價8萬元

2019-02-24 22:44

華為發布5G折疊手機 售價8.2萬台幣

2019-02-24 22:17

華為發布首款摺疊5G手機Mate X 售價8萬

2019-02-24 21:58

小米揭曉國際版小米手機9 透明尊享版、SE版暫時不會進入國際市場

2019-02-24 20:31

5G版小米MIX 3亮相 預計今年5月進入歐洲市場銷售

2019-02-24 20:30

OPPO也有意進軍美國 但會先在歐洲市場站穩腳步、不會貿然跟進

2019-02-24 19:37

三星推出自有對應毫米波頻譜網路射頻晶片 擴大5G連網應用布局

2019-02-24 19:36

MWC／OPPO秀10倍混合光學變焦技術 實拍效果驚人

2019-02-24 17:58

影／紫光展銳 也要在MWC推出5G晶片

2019-02-24 17:14

新款HoloLens外型曝光 更輕巧、搭載Snapdragon XR1運算平台

2019-02-24 14:09

繼三星後 OPPO在巴塞隆納亮相5G手機

2019-02-24 12:56
看更多

熱門文章

陳其邁直播玩「還願」！湧5萬人看這4男人驚慌尖叫

2019-02-25 20:48

LINE換機流程更新了！以後不用苦找備份檔

2019-02-25 16:17

英資安首長：中國5G霸業威脅安全恐達數十年

2019-02-25 22:37

陸玩家抵制國產遊戲 「還願」銷量逆勢衝破百萬套

2019-02-25 22:47

宏達電5G MOBILE SMART HUB亮相 Q2開賣

2019-02-25 16:18

華碩ZenFone Max Pro 4GB 、128GB版 今正式上市

2019-02-25 17:12

TCL展示多款折疊裝置原型：成本低 人人買得起

2019-02-25 18:35

英特爾拱手? 聯發科啃蘋果機會大增

2019-02-25 14:27

集品牌技術大成 Sony首款4K HDR OLED手機Xperia 1登場

2019-02-25 16:22

還願上市第7天消失了 赤燭：品質檢測

2019-02-26 10:11

連菩薩也AI！ 日本高台寺為機器觀音開光

2019-02-25 18:14

分析師：5G網路還不普及 要換手機再等等

2019-02-25 23:24

TCL展示多款折疊裝置原型 5G手機第2季推出

2019-02-25 19:00

世界通訊展擠爆 5G新機各擅勝場

2019-02-25 22:48

HTC首款5G MOBILE SMART HUB亮相

2019-02-25 16:27

MWC聚焦6熱區 「機」戰5G

2019-02-25 14:27

OPPO展示旗下螢幕可凹折手機設計 與華為採相似設計

2019-02-26 12:35

三星S10系列預購 中華電1.5小時額滿

2019-02-25 22:37

Mozilla瀏覽器攜手微軟 登陸HoloLens 2裝置

2019-02-25 15:15

智慧手機銷售停滯 蘋果慘跌但華為勁揚

2019-02-25 22:36

喜悅展示歐洲首輛5G概念車 汽車業可望成5G大客戶

2019-02-26 12:13

電信三雄前進MWC 備戰5G

2019-02-25 22:38

Google計畫讓新款安卓手機 都有專屬按鍵叫出數位助理Google Assistan

2019-02-26 12:49

高通計畫明年推出 可整合處理器使用的第三代5G連網晶片

2019-02-26 12:29

動眼看／Galaxy S10、Galaxy Fold展示 螢幕凹折方式不同有玄機

2019-02-26 12:23

台灣大攻MWC 與工研院合推5G技術

2019-02-25 14:33

研調：上季手機銷售停滯 華為逆勢成長

2019-02-25 14:33

Intel大規模投入5G發展 佈建終端到雲端的完整應用

2019-02-26 12:26

高通以全新運算平台RB3 進軍自動化機器人應用市場

2019-02-26 12:35

三星旗艦機S10系列 燦坤線上購物、全台門市開放預購

2019-02-25 17:13

MWC登場 晶圓代工廠格芯秀5G射頻方案

2019-02-25 15:15

5G手機大戰鳴槍 搶占MWC焦點

2019-02-25 22:38

《還願》為何恐怖？奉獻之前 請先照顧好自己

2019-02-25 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top