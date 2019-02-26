動眼看／HTC具競爭力5G分享器 將可搭配觸控螢幕且可獨立使用

去年底宣佈與美國電信業者Sprint合作推出的5G網路分享器，HTC於此次MWC 2019展期對外展示，確定將是一款以Android作業系統為基礎，本身即可搭配5吋觸控螢幕獨立運作，並且支援將網路分享給多達20組裝置使用。而除了與Sprint合作，HTC也確認將與澳洲Telstra，以及近期新加入合作的英國Three、德國Deutsche Telekom、瑞士Sunrise與芬蘭Elisa等歐洲電信業者合作，藉由此款5G網路分享器率先銜接5G連網競爭應用。

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根據HTC說明，目前暫時還不會太快以手機產品進入5G連網市場，而是希望先以網路分享器型式滿足首波5G連網需求，除了可讓首波5G連網手機連接使用之外，更可藉由網路分享器將5G網路訊號轉換成Wi-Fi連接資源，藉此讓既有4G連網手機，以及更多支援Wi-Fi連接的連網設備可以等同5G連網速度傳輸資料，藉此讓支援Wi-Fi連接的虛擬實境頭戴裝置也能對應使用更高解析度影像表現，甚至可以實現超高解析度影像即時傳輸效果。

另外，HTC此款5G網路分享器也具備可連接實體網路線的RJ-45接孔，因此也能直接將5G網路資源轉為一般有線網路連接使用模式，藉此將5G網路資源轉換為居家有線網路連接模式，並且透過網路分接器轉接給其他裝置使用。

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就HTC的立場而言，其實本身早已投入5G連網手機原型設計研發，但始終未計畫在5G早期發展階段加入市場競爭，而是希望在市場需求更明顯時提供合適產品，因此現階段主要還是會以網路分享器型式與首波提供5G連網服務的電信業者合作，而不會太快在市場推行5G連網手機產品。

類似的想法，其實Sony Mobile也表示會等到市場需求更明顯時，才會在合適時間點提供實際應用產品，同樣不會在第一時間內推出旗下5G連網產品，但在此次MWC 2019期間則是展示旗下以Xperia 1為基礎設計的5G連網手機原型。

而HTC打造的5G網路分享器，本身可獨立運作對應影片觀看、連接控制等需求之外，更可作為居家網路連接控制中樞，藉此讓使用者在現行5G連網服務中可以更有效率地使用網路連接資源，並且讓現有Wi-Fi連接裝置也能以高速網路運作使用。

此款網路分享器則是以Qualcomm Snapdragon X50連網數據晶片製作，因此也對應毫米波、6GHz以下頻譜連接使用，並且能以內建Wi-Fi 6網路傳輸規格對應更快數據連接表現，甚至可以對應企業安全應用，支援VPN網路連接使用模式。

HTC預計在今年第二季開始在特定通路銷售，並且將與眾多電信業者合作，搭配各自推行的5G連網服務提供使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》