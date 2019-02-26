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動眼看／Sony Mobile以Xperia 1為基礎打造的5G連網手機原型設計

2019-02-26 15:47楊又肇

在此次MWC 2019展期中，Sony Mobile也在現場展示以Xperia 1為基礎打造的5G連網手機原型設計，由於對應毫米波 (mmWave)連接，因此預期採用的是Qualcomm Snapdraogn X50連網數據晶片。

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雖然此次並未宣佈推出5G連網手機產品，同時也強調不會在此時加入5G網路市場競爭，但Sony Mobile表示已經在5G連網技術與Qualcomm及眾多電信業者合作，因此即便未搶先推出對應5G連網手機產品，當市場有更顯著需求時即可快速推出實際應用產品。

依照Sony Mobile的看法，並不會急著參與前期5G網路手機產品競爭，而是會等待市場需求逐漸成形，再向消費市場提供合適產品，避免在初期時候讓消費者產生不好的使用體驗，同時也可能必須負擔高額售價。

從設計原型機種採用Qualcomm處理器與5G連網晶片設計來看，預期未來Sony Mobile也會持續在5G網路技術與Qualcomm締結深度合作關係。

在未來發展中，Sony Mobile也認為5G網路將帶來明顯改變，尤其在高畫質影像、高解析音質應用模式將會明顯改變，同時也能催生全新創作模式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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