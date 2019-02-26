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Google計畫讓新款安卓手機 都有專屬按鍵叫出數位助理Google Assistan

2019-02-26 12:49楊又肇

目前已經進駐眾多Android手機的Google Assistant數位助理服務，終於要在Google開始與各個廠商展開更多合作之下，將可讓使用者透過獨立按鍵快速呼叫。

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藉由獨立按鍵呼叫Google Asssitant的設計，最早是出現在LG旗下手機產品，而Google方面似乎頗中意此項設計，因此接下來將與更多合作夥伴共同在新款手機內推動此項設計。

未來除了LG、小米等早已在機身內搭載可直接呼叫數位助理服務功能獨立按鍵的廠商，包含Nokia、vivo、TCL在內業者均表明將會跟進此項設計。而雖然三星在旗下手機產品也有相同設計，但主要還是以呼叫自家Bixby數位助理服務使用為重，但現在也能透過設定選項將此獨立按鍵設置為呼叫Google Assistant。

目前透過獨立按鍵呼叫Google Assistant的方式，依然是透過單按即可呼叫Google Assistant，連按兩下則為顯示當天資訊概況，而長按則可啟用對講機模式與Google Assistant對話。

相比先前必須透過長按實體或虛擬Home鍵才能啟用Google Assistant功能，未來透過獨立按鍵呼叫使用模式，預期將能讓手機作業系統操作介面有更大彈性。

此外，Google也在此次MWC 2019正式開展前，針對未來即將推出的手機產品想像做說明，其中包含藉由螢幕可凹折手機，以及5G連網所帶來應用可能性，同時也強調目前已經與合作夥伴針對各項新設計、技術應用與合作夥伴展開密切合作，例如與電信業者合作RCS (Rich Communication Services)格式的富媒體簡訊，另外也表示藉由Android One等形式確保手機系統安全更新，以及包含人工智慧、數位健康、擴增實境等應用導入，藉此創造全新手機發展可能性。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GoogleAndroid

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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