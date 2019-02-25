5G手機大戰鳴槍 搶占MWC焦點

2019-02-25 22:38 中央社 台北25日電



全球行動通訊大會(MWC)今天登場，非蘋大廠如三星、OPPO、小米、華為、LG等陸續發表5G手機，宏達電端出全球首款5Gmobile smart hub應戰，Sony Mobile則推出新旗艦Xperia 1。

全球行動通訊大會(MWC)今天正式登場，這個堪稱全球行動通訊產業重要風向球的展會，每年均吸引約2000家全球廠商齊聚西班牙巴塞隆納參展，也是非蘋陣營端出新機的重要舞台。三星、華為、小米、OPPO的5G手機已陸續出鞘，為5G元年擂起戰鼓，LG、宏達電、Sony今天也正式發布5G產品或旗艦機。

其中小米的5G手機，也就是Mi MIX3的5G版本，售價只有599歐元起，折合新台幣約2萬元出頭，大幅低於市場預期，這也是市場上首家手機廠商公布5G手機價位。

宏達電今天在MWC展出HTC首款5G mobile smarthub，利用5G網路超高速傳輸和超快連接特性，瞄準家庭和企業用戶的需求，提供4K影片串流、低延遲遊戲體驗和多達20個用戶的5G行動熱點功能，將於2019年第2季於指定銷售管道開賣。全球各大電信商包括美國的Sprint、澳洲的Telstra，以及最近新增英國的Three、德國的Deutsche Telekom、瑞士的Sunrise和芬蘭的Elisa等歐洲電信商，都將提供HTC 5G Hub來服務電信客戶。

宏達電選擇HTC 5G Hub作為5G首發產品，HTC董事長暨執行長王雪紅表示，HTC將全球首款5G mobilesmart hub推向市場，5G將徹底改變VR和AR的格局；該產品具有基於雲端的VR前瞻技術；未來用戶將無需連接纜線或連接電腦，便能夠透過HTC 5G Hub將VR內容從雲端串流傳輸到VIVE Focus頭盔。

LG也在MWC展期發表LG首款5G手機LG V50ThinQ 5G及全新LG G8ThinQ，LG表示，首款5G手機表現預估可讓使用者可以在20倍4G速度下體驗高速且高品質內容。針對首款5G手機，LG預計今年將與美國、南韓、澳洲及部分歐洲國家其中的10家主要電信業者進行合作。

Sony Mobile宣布推出新旗艦Xperia 1 ，主打首款4K HDR OLED智慧手機，搭載21:9 CinemaWide 6.5吋螢幕與HDR精準強化技術，也是全球首款「人眼偵測自動對焦」（Eye AF）智慧機，搭載全新三鏡頭相機，將自第2季於台灣及特定市場上市。

同時，Sony Mobile也發表Xperia 10與Xperia 10Plus，搭載21:9寬螢幕、雙鏡頭相機。

三星除了推出Galaxy S10 5G版，也展出5G數據機晶片和RF模組，擴展完整的裝置生態圈，三星也在MWC上首次進行GSMA官方節目Mobile World Live TV的5G直播，在大會期間，會場及巴塞隆納市區280多間飯店的電視都能收看。