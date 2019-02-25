世界通訊展擠爆 5G新機各擅勝場

2019-02-25 22:48 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



傳統手機大廠Nokia宣布重出江湖，釋出最新機種Nokia 9 Pureview。（photo by 網路截圖） 分享 facebook

尚青的5G新機底家啦！2019巴塞隆納世界通訊大展（MWC）25日正式開跑，各國通訊大廠搶推5G新機，猶如手機版選美大賽，全球「佳麗」都使出渾身解數，三星、小米、NOKIA等品牌都展出最新模型機種，期望在新一代工業革命大戰前，搶先瓜分市場版圖。

根據知名網路論壇《Telstra Exchange》指出，三星釋出最新5G機型Galaxy S10，全系列都是用無線「共享」充電技術，舉例來說，可以將智慧手錶貼在手機背後，作為供給電力的輸出來源。此機型並強調多段鏡頭變焦，使用者將可擁有「口袋型」的專業相機，不論特寫、長距離、超長距離都能「一手掌握」。

三星、小米各擅勝場

美國科技網站《ZDNet》則報導，小米5G新機Mi Mix 3 5G將最低網速控制在2Gpbs，且內存電量可達38000毫安培，小米產品總監Donovan Sung受訪時表示，新機定價約在599歐元（約台幣21000元），預定於今年5月上市，民眾可在小米官網及小米專賣店購買。

華為手機夏天問世

傳統大廠Nokia也宣布「重出江湖」，據CNN旗下媒體《News18》報導，Nokia將重回手機市場，新機Nokia 9 Pureview將搭載「五鏡頭相機」，內建記憶體可達6G，螢幕達5.9吋，預計全球售價約699美金（約台幣21000元），並在今年8月釋出同款5G機型。

中國大廠華為則推出最新折疊式手機Mate X，螢幕尺寸最大可達8吋，除支援5G網路外，機上更搭載3顆「後攝鏡頭」，預計於今年夏天上市，不過據報導指出，售價將高達2600美金（約台幣78000元），即便折疊式手機將成為趨勢，但畢竟要價不斐，消費者應衡量自身需求，選擇適合自己的手機，享受舒適且快速的5G網路視聽饗宴。

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