LG G8 ThinQ搭載手勢浮空操作功能、藉由螢幕發聲增加音域表現

先前透露諸多規格，並且確定正式名稱為G8 ThinQ之後，LG在MWC 2019展前活動正式揭曉此款旗艦機種。

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如先前說法，G8 ThinQ由於搭載ToF視訊鏡頭設計，因此能對應更精準的臉部識別與手勢識別操作功能，並且讓使用者可透過手勢操作手機介面，另外也在螢幕面板搭載Crystal Sound OLED面板發聲技術，藉由OLED薄膜可微幅震動特性發聲，藉此提昇手機擴音效果，同時也能精簡內部佔用空間。

而G8 ThinQ更導入Meridian Boombox擴音器設計，並且藉由DTS：X 3D環繞音效技術對應更遼闊聲音表現。

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在整體外型部分，其實G8 ThinQ與對應5G連網的V50 ThinQ有些相似，同時也存在G7 ThinQ的設計元素，機身顏色分別提供黑色、紅色與藍色款式，硬體則搭載Qualcomm Snapdragon 855、6GB記憶體與128GB儲存容量，但並未搭載Snapdragon X50連網晶片，同時電池容量也僅配置較小一點的3500mAh。

至於在相機部分，主相機分別對應107度的1600萬畫素廣角相機鏡頭，以及78度的1200萬畫素主鏡頭，一樣也支援人工智慧場景識別，基本上與先前的G7 ThinQ並沒有帶來太大改變。

螢幕部分則搭載顯示比例為19.5:9，解析度為Quad HD+的6.1吋OLED螢幕，而與英飛凌 (Infineon)合作的ToF視訊鏡頭便配置在此，本身對應800萬畫素解像能力，並且以Z Camera為稱，主要就是呼應可感測手掌遠近距離，在距離2公分至10公分左右垂直範圍內識別手掌或臉部動作，藉此對應手勢或臉部識別等操作。

就LG說明，G8 ThinQ可藉由Z Camera設置手掌ID (Hand ID)，讓使用者能像登錄臉譜或指紋資訊，讓手機能直接透過使用者個人掌紋特徵作為身分識別，藉此用於裝置解鎖，當指紋辨識或眼部辨識無法順利解鎖時，也能輕易透過伸手進行識別。

另一方面，使用者也能透過設定自訂AirMotion手勢，設定往左、往右揮動手勢各自對應啟用app，同時在特定app如音樂播放功能中，還可以進一步識別轉動手勢，讓使用者透過在空中轉動手勢調整播放音量，另外也支援以手勢直接擷取螢幕畫面。

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不過，嚴格說起來的話，G8 THinQ此項設計雖然很有趣，同時在原始想法也是建立在希望簡化使用者操作手機方式，但畢竟透過感測元件判斷使用者操作手勢時，多少會產生誤判，或是難以正確識別情況，例如此次會後實際體驗過程裡，不少人便為了感受手勢操作，拼了命在手機螢幕前揮手、空抓，可能在幾次嘗試中無法掌握正確操作距離之後，就不會再使用此項功能。

跟V50 ThinQ一樣，LG並未透露此款新機預計推行時間，但應該也會在今年內推出，或許將會安排在今年4月或5月上市。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》