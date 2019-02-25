LG首款對應5G連網機種V50 ThinQ亮相 搭載可擴展顯示範圍的第二螢幕配件

在三星、OPPO與小米先後均公布旗下5G連網手機產品後，LG也正式揭曉旗下即將對應5G連網使用的手機V50 ThinQ，同時針對三星、華為打造螢幕可凹折，藉此對應不同螢幕尺寸使用需求的手機市場策略，LG則是藉由可讓V50 ThinQ擴展第二螢幕顯示範圍的翻蓋式保護配件作為回應。

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就V50 ThinQ設計來看，其實基本上就是以去年推出的V40 ThinQ為基礎，將處理器換成Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且搭配使用Snapdraogn X50數據晶片，其他規格則包含搭載6GB記憶體與128GB儲存容量。

而宣佈推出支援5G連網的V50 ThinQ，此次LG更表示將在美國地區率先與Sprint合作推行此款新機，並且藉由Sprint旗下5G網路服務對應高速資料傳輸需求，同時日後也會持續與更多電信業者合作5G網路服務應用，其中包含Vodafone、Verizon、TIM、Telstra、LG U+、SK Telecom、KT、Swisscom、EE在內電信業者，涵蓋韓國、澳洲、美國與歐洲地區市場。

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雖說是基於先前推出的V40 ThinQ為基礎，V50 ThinQ雖然同樣採用顯示比例為19.5:9，同時解析度為Quad HD+的6.4吋OLED螢幕設計，並且同樣搭載Hi-Fi Quad DAC與Boombox設計喇叭，但電池容量則因應5G連網需求從3300mAh增加為4000mAh，而機身內部藉進一步強化散熱表現，藉此減少5G連網運作過程產生熱能。

相機部分，V50 ThinQ一樣搭載前後5組相機設計，分別在主相機採用1200萬畫素、78°拍攝範圍、f/1.5光圈與1.4μm感光度設計的主鏡頭，以及對應2倍光學變焦、f/2.4光圈、45°拍攝範圍、1.0μm感光度設計的1200萬畫素望遠鏡頭，另外配置對應107°拍攝範圍與f/1.9光圈的1600萬畫素廣角鏡頭，但實際外型設計則有些不同，一樣支援名為三重預覽 (Triple Preview)設計。

視訊鏡頭則分別搭載800萬畫素與500萬畫素組合設計，分別對應f/1.9光圈、80°拍攝範圍與1.12μm感光度，以及f/2.2光圈、90°拍攝範圍與1.12μm感光度設計，另外也支援人像拍攝模式。

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可藉由「第二組螢幕」拼接更多顯示範圍

至於在先前透露可藉由「第二組螢幕」拼接成更大顯示範圍的設計，則是採用名為Dual Screen的保護蓋配件，透過V50 ThinQ背面下方三組金屬接點連接供電，藉此點亮保護蓋配件上的螢幕。而顯示效果則分別對應顯示範圍延伸，或是以手機作為主要顯示、反過來以配件螢幕作為主要顯示，另外也能選擇將配件螢幕關閉節省電力。

整體使用有點類似華碩ROG Phone配合同樣具備第二螢幕的配件使用模式，使用者可以透過第二螢幕延伸觸控操作，或是在書寫郵件回信時維持其中一組螢幕顯示原始郵件內容，甚至可以透過其中一組螢幕進行遊戲遊玩，第二組螢幕則可用於線上直播。

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基本上配件運作電力是直接透過手機電池驅動，同時配件也能當做手機立架使用，分別對應104度或180度完全翻折使用模式。而顯示效果也同樣支援上下分割畫面，因此最多可以同時讓手機執行4組app，但如此一來可能也會考驗手機電力表現。

就LG的說法，推出具備第二螢幕的保護蓋配件，最主要是能藉由增加更多顯示、觸控使用模式，藉此呈現更多5G網路應用的可能性。

不過，此款螢幕保護蓋配件並不會隨著所有V50 ThinQ推行市場提供銷售，有可能是初期供貨數量不足，而LG也尚未公布V50 ThinQ實際上市時間，但預期一樣也會在今年內推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》